中國曝險影響有限 群益按讚這檔金融股

中信金（2891TT）無碧桂園及中植系曝險

結論：展望2023年，中信金已擺脫防疫險理賠的影響，預期在2023年中信銀仍能提供穩定的淨利息收入，除此之外，中信金並無中國碧桂園和中植系曝險，中國曝險不會有太大問題。

1H23中信金稅後盈餘年增18.6％：中信金1H23年稅後盈餘為288.13億元，YoY+18.6％，ROA+0.76％，ROE+16.17％。子公司部份，中信銀1H23稅後盈餘為209.64億元，YoY+29.4％；台灣人壽1H23稅後盈餘為51.18億元，由於銀行獲利持穩加上壽險在2Q23轉虧為盈，因此金控獲利年增率仍有18.6％。

1H23放款年增14％：中信銀2Q23放款餘額為3.34兆元，QoQ2.5％，YoY+14.0％，維持較高的成長，在各項放款中，以台幣法人放款成長幅度最高。存放利差部份，2Q23外幣利差為2.60％較上季下滑5bps，台幣利差為1.84％較上季增加2bps，整體存放利差因外幣利差下滑，使得整體利差下滑2bps至2.01％。2Q23淨利息收益率為1.48％，但若考量SWAP影響，淨利息收益率為1.70％。

中信金並無中國碧桂園和中植系曝險：在中國曝險部位約53％，屬於中資部位為22％，且10％是透過香港和台灣，資產品質無疑慮，前十中資企業放款計有步步高、平安國際、招銀國際租賃等，目前來看中國曝險應不會有太大問題，至於中國碧桂園和中植系則無相關曝險。

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