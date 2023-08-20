挑選長照險 掌握五重點

民眾為何需要長照險？新光人壽商品開發部協理陳欣怡表示，絕大部分民眾臨終前都會經歷需要人照護的階段，所以每個人都需要一張長照險，愈早規劃愈好，可用最少的保費負擔來規劃老年的保障，但是否選擇「保本」則可依個人需求，最重要是減輕子女照護的負擔。

陳欣怡建議，民眾在挑選長照險時，可掌握五大重點：

第一，保額多少才足夠，應該先評估發生長照狀況後，可能會使用怎樣的長照服務。當需要長照服務的樣態確立後，再回頭評估哪一類長照險是負擔得起的。目前進到長照機構每月花費約2.5萬～4萬元，請本國或外國看護每月約3萬～7萬元，同時衡量本身有沒有存款、孩子可否幫忙等，再回推保額，與多少保費可負擔得起。

第二，依需求考量定期或終身、保本或不保本。陳欣怡建議，長照險規劃一定是以終身為主，但定期險最大優勢是保費便宜，例如30歲終身險一年可能要1萬元，但定期險可能一年保費只要1千元。至於「保本」與「不保本」可依個人需求衡量，最大差異是「想不想把繳的錢拿回來」，有沒有對下一代有傳承需求。

第三，長照狀態可能會回復。進入長照狀態後，此時有豁免保費不用繳保費，保險公司每年會檢查保戶的長照狀態，若藉由復健恢復，長照險可能會停止給付，之後若再發生，且符合長照狀態給付條件，就會繼續給付。另有90天免責期，若都沒有恢復，才會開始給付。

第四，是否理賠「完全失能」，舉例來說，失明算是完全失能，但不符合長照狀態，許多視障者其實還有工作、自理能力，但這部分現在有些長照險是有理賠的，像新壽最近推出的「長照增安長期照顧終身保險」就有理賠。第五是體況，民眾投保長照險時，投保時要誠實告知保險公司健康告知，保險公司在評估時，包含是否要加費等，在投保時會先評估，避免理賠時產生爭議。