新壽 祭全新保本型長照險

台灣將在2025年進入超高齡社會，「長照」成為近年民眾積極關注的關鍵字，雖目前有「長照2.0」，但民眾仍擔憂無法在老後擁有完善的照護服務，因此長照險近年成為熱賣商品。為豐富長照險多樣性，新光人壽推出新的保本型長照險，增額幅度為市場最高，避免民眾領取的長照險保險金因高漲的通膨侵蝕掉購買力。

新光人壽商品開發部協理陳欣怡表示，新壽從民國85年就推出台灣第一張長照保單，很早以前就深耕長照險發展，近期因為通膨上漲，通膨率已影響到保戶長照保險金的實質購買力。過去的長照險保險金給付多是定額的，因此希望定額給付能隨著通膨一起成長，保戶也會比較放心，不用擔憂因通膨侵蝕掉購買力。

新光人壽新推出的「長照增安長期照顧終身保險」，最大特色就是將長照給付金與通膨一起成長。陳欣怡指出，現行的長照險通常是看保險給付條件，當罹患失能或失智時就可領取一次金，之後每月或每年領取定額保險金，但由於每一年通膨增漲幅度約1％～3％，因此新商品在定額給付上增額，每年用3％單利來增加定額給付，每年在領定額保險金時有增幅，可彌補購買力下降的幅度。

舉例來說，投保「長照增安長期照顧終身保險」後，定額給付的部分，第一年是領12萬元，第二年漲3％，變成「12萬乘以1.03」，第三年是12萬「乘上1.06」，給付期間最長可以到16年，是壽險市場上最長的給付期間，假設領到16年，倍數會是12萬的1.45倍。

陳欣怡也表示，市面上長照險主要有兩種機制，一種是有保本、一種是沒有保本，有保本的設計，可以讓保戶把錢留給下一代，但保費會相對較貴。「長照增安長期照顧終身保險」保單具有保本機制，不管有沒有發生長照或完全失能，只要保戶不幸身故，會以所繳的保險費乘以1.02倍，扣除已領過的保險金後，變成身故保險金退還給保戶。

「長照增安長期照顧終身保險」適合哪些族群？陳欣怡表示，因為這張商品有「保本」又有「增額」，適合三類族群。第一是「青壯年族群」，因為這階段的族群，購買力比剛出社會的年輕人好一點，適合開始規劃終身的保障，最高可以繳費期間30年、保障終身；第二是「高齡族群」，因為高齡者在規劃上會考量到傳承下一代，保本商品較適合。

舉例來說：青壯年族群30歲男性，繳費30年，想要未來進入長照狀態時每月可領1萬元的定額保險金，等於一年有12萬元的保額，年繳保費約1萬多元，等於用現在的每年1萬元買未來每月領的1萬元給付，在還沒有理賠前，每年12萬保額不會增長，但開始領之後，以每年12萬元計算增額3％；高齡族群假設65歲男性，可以繳費10年期，保額以進入長照狀態時每月可領1萬元來計算，年繳保費約13萬元。

陳欣怡提醒，長照險通常會使用到的年齡約70歲以後，若快要到使用前才購買，會碰到兩個問題，第一是保費會相當貴，第二是牽涉到體況。「長照增安長期照顧終身保險」最高投保年齡到70歲，可繳費十年、保障終身。