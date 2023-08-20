宏泰人壽MDRT會員 成就非凡自我

宏泰人壽於18日於台中李方艾美酒店舉辦年度業務大會，表揚業務團隊不囿於去年的經濟困境，表現依舊傑出優異，並有13位業務菁英獲得MDRT會員殊榮。對於業務團隊持續創造傲人佳績，宏泰人壽高層不僅表達肯定及勉勵之意，並歡迎社會新鮮人加入，共同組成專業團隊，攜手「築夢齊飛、共創未來」。

宏泰人壽總經理湯維華表示，近年來公司持續推動公平待客，落實於業務員專業教育訓練，並提供業務開發時所需的各式後勤支援，讓業務團隊能專心拓展業績，貫徹「6心級」服務精神，持續提升服務品質。這些長期的付出相信客戶很有感，確實也反映在業績亮眼的成果上。

直營業務部副總經理張秀娟指出，業務團隊優異的成績有目共睹，表現不凡；今年獲得MDRT殊榮的業務菁英們也分別發表獲獎感言，何凱琳認為，只要努力就能站上屬於自己的舞台，享受榮耀的同時也能夠成就事業；徐振坤說，公司良好的職場環境讓他能夠與團隊一同成長，激勵彼此在保險業中更上一層樓；吳星嬅強調，未來將繼續在保險業界行功立德，協助更多保戶獲得更全面人身保障，邁向美好人生；張睿崴期望在專業領域中更加提升，不斷進步，「用得獎來紀錄保險事業」就能持續實現。

李庭萱認為，保險業務員經營的是一份事業，未來將持續努力，讓人人有保險，讓愛無死角；蔡孝鍛將堅持專注於增員讓團隊更堅強，樂意分享銷售心法給願意在保險業付出的人，齊心打拼，共享榮耀；曾芳玲期許自己，以無與倫比的保險專業，開創更多機會服務不同的族群，與客戶形成善的循環，讓彼此愈來愈好。

第六度成為MDRT會員的謝淑貞將持續在事業上全力以赴，幫助更多的客戶完成保險規劃，年年業績達標；黃惠安感謝客戶在困難的時刻仍然給予支持，讓她得以繼續為客戶提供服務和支援；石秀卉說，獲獎是她去年一整年用心努力的成果，既鼓勵也是激勵，期待未來能用專業協助更多的人；蔡麗雅對保險事業的使命感更勝一切，她深信，「天道酬勤」，期望運用專業為更多客戶服務，業績好還要更好。