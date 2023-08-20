銀行搶富豪財管 排名大洗牌

國銀拚富豪財管競爭白熱化，7月戰果出爐，根據金管會統計，九家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數5,867人、總資產管理規模（AUM）破7,500億元大關來到7,568億元，中信銀行續拿下冠軍寶座，「黑馬」合庫銀行超車兆豐銀行躍居亞軍。

由於開辦銀行增加，富豪財管業務競爭激烈，客戶數與總資產管理規模皆年成長98％。7月底總客戶數達5,867人，較去年同期年增2,901人，前七月增加2,207人或60％；7月底總資產管理規模為7,568億元，年增3,737億元，前七月增加3,005億元或66％。

銀行局副局長林志吉指出，國銀高資產財管AUM較去年成長，主要因去年開辦家數較少，去年7月時僅七家銀行開辦，今年7月已有9家開辦。其次是9家銀行持續砸下資源推動高資產財管業務，包含培養更多高資產財管專業人才、加強自行開發商品的設計能力、配置較多資源在資訊系統提升上等。

以AUM來看，中信銀4月曾以13億元的微幅差距掉到第二名，5月急起直追奪回冠軍，7月再以總資產管理規模1,538億元鞏固寶位，已經連續三個月穩坐冠軍。

競爭最激烈的亞軍，原本6月兆豐銀還在第二名，但合庫銀5月開始大暴衝，5月先超車一銀搶進第三名，6月與第二名的兆豐僅有13億元之差，7月總資產管理規模1,442億元超車兆豐銀的1,408億元，雙方差距僅34億元。

前三大國銀市占率下降，去年底前三名就包下全體高資產客戶數的74％、占總資產管理規模的68％，但今年7月僅占客戶數的60％、占總資產管理規模的58％。

金管會2020年推出財管2.0方案，開放銀行申請資產超過億元高資產客戶財管業務，九家國銀開辦包括中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀。

目前還有兩家銀行遞件申請中，市場點名華南銀行、元大銀行、凱基銀行等都很有機會。銀行局說明，兩家審核的進度不同，民營銀行較早遞件，公股銀行則是7月遞件，估較早遞件的很快會有結果。該業務三年一審，首批開辦的中信銀、兆豐銀、上海商銀，皆已遞件審核中。

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