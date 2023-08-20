國泰金富邦金7月獲利讚 聚焦今年股利政策

金控雙雄法說會將於24日、25日登場。旗下壽險子公司因新台幣貶值應有鉅額匯兌利益，並有經常性收益挹注，國泰金、富邦金7月獲利表現亮眼，市場對金控雙雄今年股利政策更關注，股利政策是否能超越去年，成為股民在將登場的金控雙雄法說會中最關注的重點。

除股利政策外，由於新台幣升貶牽動者兩大金控壽險子公司獲利，國泰人壽、富邦人壽對於接下來新台幣走勢、避險成本、避險策略的預期受關注；另近期趁台股大漲，兩大壽險積極實現資本利得，且在這波AI浪潮中積極押寶AI類股，是否壓對AI類股、是否已實現獲利等，將牽動兩大金控接下來的獲利表現；另時值大陸近期接續發生碧桂園、中植系風暴，外界也關心金控龍頭如何看待這場大陸金融地產風暴是否延燒到國內金融業。

富邦金前七月稅後盈餘554.5億元，雖比去年同期縮33.6％，但仍是今年最快突破500億大關的金控，持續穩坐獲利冠軍寶座，國泰金前七月累計稅後盈餘489.8億元，預計8月也可突破500億元大關。富邦金七月受惠兩大子公司富邦人壽、北富銀獲利挹注，富壽7月稅後純益83.7億元，為富邦金7月最大獲利來源，北富銀7月稅後賺31.5億元，較上月增加6.73億元。

國泰金7月稅後大賺160.8億元，主要來自國泰人壽7月大賺127.7億元，國泰人壽、國泰世華銀行7月獲利皆創同期歷史新高，前7月國泰世華銀行及國泰投信累計稅後盈餘皆創歷史新高。由於美台利差持續擴大，加上外資加大匯出力道，新台幣連貶，匯兌利益顯著提升，另在利息收入雙位數成長，且股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，帶動整體獲利表現強勁，國泰人壽7月稅後大賺127.7億元，累計前七月稅後盈餘257.9億元。

國泰世華銀行7月稅後盈餘28.6億元，前七月稅後淨利204億元，年成長28％，主要是去年起央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長；受惠今年信用卡累積消費金額增加，累計淨手續費收入持續成長。截至7月底信用卡有效卡數年成長20％、達660萬張，主力信用卡CUBE卡累計流通卡數逾500萬張，動卡率表現良好，有效挹注整體手續費收入。