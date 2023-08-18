陸房企連環爆 合庫金董座談最糟後果

大陸恒大集團在美聲請破產，合庫金董事長董瑞斌今（18）日指出，大陸房企連環爆，地方債務危機比雷曼兄弟還慘，甚至可能影響到「亞幣競貶」，不過，也有方式可以化解。

董瑞斌認為，大陸房企連環爆對台灣金融業來說，影響應該甚小，至於台商到大陸著重業務應該不是都市開發，而是量體較少的中高價物件，這個市場還是存在。

董瑞斌指出，據高盛統計，大陸地方債務達人民幣94兆元，占GDP高達75％，若由銀行把債務買掉，也會變成呆帳，最後只能由國家來處理，相較於亞洲金融風暴時，大陸銀行體系不良債權占GDP比重25％還要嚴重太多。

當國家夠大、成長夠快，還有機會用「成長」掩蓋問題，董瑞斌說，就像「家裡地毯很大，把垃圾都掃到地毯下」，但現在大陸疫後成長放緩，很難以這個方式解決。他認為，最後可能要由中央政府與國際金融機構協商，以美債或外匯存底作為擔保，分長期償還。

但是，董瑞斌也指出，假如大陸經濟下行嚴重，同時美國通膨和失業率數字不達預期，影響到FED對升息的考量，當貨幣政策沒有產生預期效果，就會進一步到匯率貶值，最糟就會發生「亞幣競貶」，情況也會很麻煩。

董瑞斌指出，台灣金融業對任何一個國家的曝險主要為授信、債券，他過去在金融業任董總時，就提醒下屬，對大陸授信應該只集中在台商，至於國企、央企及其子公司、大陸民企，盡量不要去碰，最大的原因就是「看不懂其財報」，不了解就不應該冒險。中企暴雷，他也馬上盤點，合庫對大陸大概持有新台幣30億元的金融債，以整體持有債券動輒千億、兆元來說，占比非常小。另外，授信部分，OBU、DBU沒有承作，但分行有，占對大陸總授信兩成多，占淨值比重17％，以當地民企為多，部分為央企，都符合5P要求。

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