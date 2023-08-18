球員簽約爭議首發聲 台新:絕無惡意挖角

職籃球員林秉聖盛近期因簽約爭議，鬧得籃球圈沸沸揚揚，台新育樂18日晚間首度發聲明，強調「臺北台新球團」始與林秉聖簽約，一切程序合乎規範，並無所指摘之惡意挖角情事。

台新發出三點聲明，第一，「臺北台新球團」是循正式管道於6月25日向中信球團提出書面報價，並於8月15日中午取得中信球團書面回覆將不匹配報價，因而中信球團已於8月15日提前終止與林秉聖合約，並正式宣布林秉聖成為自由球員。而後於8月16日，「臺北台新球團」始與林秉聖簽約，一切程序合乎規範，並無所指摘之惡意挖角情事。

其次，台新強調，在8月15日中信球團尚未提前終止合約前，任何球團在未收到不匹配報價前，本來就不應該有與林秉聖簽署任何具有拘束性的合約並強令遵循。其後林秉聖也已於8月16日正式書面表達拒絕其他球團之意，因此，台新確實是在林秉聖無其他有效合約的狀態下始進行簽約，盼各界勿被不實資訊所誤導。

第三，台新強調，臺北台新球員林秉聖目前代表中華隊出賽瓊斯盃，考量球員備戰狀態，呼籲其他球團勿再散播不實訊息，影響球員表現；也期盼各界應重視球員意願，以球員最大權益處理本案。若後續仍有對於台新或球員的惡意指控，將採取必要法律措施以維護公司球團及球員權益。

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