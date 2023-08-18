中信金法說報喜 銀行獲利今年可望再創高

中信金今年上半年獲利搶眼，法說會再報喜。中信金總經理陳佳文18日在法說會中指出，中信金上半年稅後純益288億元、已是去年全年313億的九成左右，尤其第二季表現超乎預期，預估下半年整體經濟發展會比上半年好。由於中信銀今年成為供應鏈移動、地緣政治緊張的受益者，海外獲利大爆發，銀行獲利預估今年會再創歷史新高。

陳佳文表示，今年上半年因股市有反彈，實現不少獲利，加上五、六月是股利發放旺季，對保險公司有挹注，還有受惠台幣貶值、避險成本降低，保險也獲益不少，因此第二季獲利表現超乎預期的好。金控第二季稅後純益159億、上半年稅後純益288億較去年同期成長19％、EPS達1.48元，ROE16.2％，排名金控第一。

陳佳文表示，子公司中信銀行今年前六月獲利達210億元、年成長率達29％，尤其海外業務表現相當好、貢獻很大，今年前六個月海外就獲利百億、達103億，比去年同期成長五成，海外盈餘占銀行盈餘39％更創下歷史新高，顯示海外布局取得一定成就，成長主要來源大中華、東南亞市場，顯示長期以來建立台商耕耘有成，中信銀成為供應鏈移動、地緣政治緊張的受益者之一。

陳佳文預估，今年下半年經濟成長動能會恢復，因為上半年出口較弱、內需不錯，下半年庫存消化近尾聲、出口動能恢復，因此銀行可望持續穩健獲利，預估會再創歷史新高。

陳佳文指出，子公司台灣人壽走出防疫險陰霾，今年第二季轉虧為盈、單季賺60億元，表現相當亮眼。不過，保險公司的經營環境還是不是很理想，雖然上半年與7月表現好，但因為利率還是在高檔，所以保險環境結構性沒有大改變，好處就是沒有防疫險的損失。但下半年獲利狀況，新台幣匯率是關鍵，因為避險成本比重大，如果匯率貶值情況下，保險公司獲利可期，但轉升獲利就會比較辛苦，是一個不穩定因素。

在漢諾威國際再保對防疫險的賠款部分，陳佳文指出，中信產險的再保率不大，理賠200億中，找出符合再保理賠條件的案件1.2億元不難，再保公司應會完全賠付，目前已賠付部份，再保理賠全數攤回不是太大問題。

法人也關注，近期中信金吃大罰單的影響：中信金被禁止申請轉投資六個月，銀行局也暫停中信銀申請轉投資及申請設立國外分支機構六個月；台灣人壽一年內不得新增不動產投資（在建工程除外）。陳佳文認為「對財務影響不大，近期沒有轉投資計劃」，會專心做好整改。陳佳文指出，台壽過去一年有許多不動產大案子運作中，像高雄舊市議會公辦都更案、南港C3開發案，「把既有案做好是最好的策略」，對財務衝擊不大。

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