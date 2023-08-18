中信金對陸曝險最高該擔心? 總座霸氣回應

大陸房市頻爆雷，各界對全台對陸曝險最高的中信金控開始擔憂。中信金總經理陳佳文18日在第二季法說會中霸氣回應，「不必擔心」，一來大陸外匯存底達3兆美元、經濟運作正常；二則中信銀對陸曝險雖最大，但也「賺最大」，去年全台資銀行在陸分行賺新台幣24億元，中信銀就賺了17億、占七成；三則中信銀在碧桂園、中植系「零曝險」。

金管會統計至今年6月，中信銀對陸曝險占淨值比達53％，不只高於整體國銀的平均24％，也是全台最高，外界質疑萬一陸版雷曼風暴真的成形，中信會有「大麻煩」，陳佳文認為「不必擔心」。

陳佳文指出，所謂對陸曝險（exposure）有三大塊，包括：大陸地區的投資放款、境外分行有與陸資企業的授信、境外授信用於大陸等，目前法規限制對陸曝險不得超過淨值一倍。曝險大不必然風險大，而是要投資或放款有顯著問題才會需要擔心曝險，像俄羅斯被國際制裁，錢會拿不出來才會有問題、對碧桂園放款收不回才要擔心。現在大陸外匯3兆美元，經濟運作正常，信評等級為A，「現在說擔心太沉重」。

陳佳文表示，業務做愈大，曝險自然相對多，中信對陸曝險的53％主要是對台資企業、政府公債投資等，真正對陸資企業的放款僅22％，有10％多則透過香港、紐約放款出去的，目前NPL僅0.2％、覆蓋率300多％，中信銀前十大陸資放款客戶，有全球賣最多手機的oppo、平安國際租賃、招銀、工銀租賃等。

陳佳文舉出，去年台資銀行在大陸賺新台幣24億元，中信的獲利17億就占七成，許多銀行對陸曝險淨值比雖只有一、二成但卻虧錢不少，所以用曝險來衡量對股東的貢獻連結度弱，「股東反倒喜歡在風險可控範圍內獲利多一點」。

陳佳文指出，中信銀目標是做全球華人銀行，上半年海外獲利逾百億元，代表台商對中信的認同，香港分行是海外最賺錢的分行，去年賺49億，就有許多來自陸資客戶貢獻。所以若從曝險來看，不只對陸曝險是台資銀行最大，對日、星、港、美、泰，都是台資銀行曝險最大，認同中信國際化策略的人才會選中信。

陳佳文強調，不必擔心一時的風險，大陸是個大國家，過去最高曝險淨值比來到72％，中信希望未來曝險再更大、客戶更多、業務更廣，內部指標是曝險淨值比78％以下才會控管。

陳佳文也不認為大陸會發生雷曼事件。因為美國是個國際性國家，金融往來與全球都有，雷曼背後是次貸風暴，不動產證券化透過衍生性商品才導致全球金融風暴，但此次碧桂園、中植系頂多是大陸境內風暴，不會像雷曼事件，大陸的大多數銀行由政府直接控制，不會變風暴。

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