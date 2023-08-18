銀行賣碧桂園又賣瑞信AT1 金管會出手了

「既賣碧桂園、又賣瑞信AT1」金管會不忍了 要這幾家銀行檢討

大陸地產巨擘碧桂園爆債務危機，金管會公布國內有5家銀行銷售給22名客戶、總計1.7億元公司債，不過在清查時金管會卻發現，這5家銀行和今年年初銷售瑞信AT1債券的銀行「有一定重疊性」，已要求這幾家銀行進行檢討。

日前金管會清查國內銀行對碧桂園曝險，原僅發現1家銀行授信2.8億元及2家銀行有銷售7000萬元的公司債，不過經過進一步清查，發現不只是2家銀行，而是有5家銀行銷售碧桂園公司債給客戶，總計1.7億元，客戶共有22戶，皆為專業投資人。

所幸這5家銀行銷售碧桂園公司債給客戶，並未涉及目前停止交易的11檔碧桂園境內公司債券、仍處於寬限期的2檔美元公司債券。

值得留意的是，據《經濟日報》報導，金管會在清查的時候發現，銷售給客戶碧桂園公司債的5家銀行，和今年3月瑞信爆雷、銷售給客戶ATI債券的銀行竟「有一定重疊性」。

依照今年年初金管會公布資料，共有5家國銀共77名財管客戶買到瑞信AT1債券，金額共16億台幣，當中有法人、也有自然人；另外有6家券商103客戶透過複委託買到瑞信AT1債，金額2.1億，均為專業投資人。

所謂專業投資人依照規定，是指具超過3,000萬以上財力證明，且符合具備充分金融商品專業知識或交易經驗的投資人。由於在瑞士金融監管機關的要求下，發行160億瑞郎的AT1債券被註銷，買到AT1等於形同成為「壁紙」，投資人受傷慘重。

據了解，金管會已經口頭要求這幾家既賣碧桂園債、又賣AT1債的銀行進行檢討。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）