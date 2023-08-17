近一季大漲20％ 越股有戲唱

越南胡志明指數過去三個月持續走揚，流動性快速增長，指數明確突破心理阻力點位，近一季大漲近20％，除受惠央行接連降息後的市場寬鬆，企業基本面的逐漸回升，也是一重要關鍵因素。

據當地券商分析，第二季企業稅後獲利較去年第四季的低檔大幅回升，較今年第一季則小幅增長2.7％；預期企業獲利在連三個季度築底後，第四季將出現較明顯回溫，反應政府政策支持逐步傳遞到商業活動，有望挹注後市股市動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，近期法人專家認為，地產市場可能於第四季提前展開復甦，快於原本預期的明年上半年，股市表現則領先於地產實體市場，其中利率下滑是重要的有利因素；目前6個月定期利率為6.5％，以市盈率計算，股市投資回報率約7.5％，帶動投資人進場意願，未來利率若進一步下降，將增添股市上漲的空間。

下半年股市表現將受到經濟復甦進度、地產業復甦狀況、利率下調速度等因素影響，整體投資策略將較為分散，可關注三大重點，一是上半年增長優於去年同期，且產品售價處於上漲趨勢的企業；二是在政策支持下，壓力已大幅釋放的地產股；三是受惠龍城機場工程及其他重大公共投資項目的產業鏈。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，從外資動向可看出，在科技與半導體題材的帶動下，今年以來國際資金對台、韓有較明顯流入，南亞則以印度市場最受青睞，相較之下東協仍顯疲弱，不過就股市估值角度分析，包括東協在內的亞太市場，仍是三大新興市場中外資的首選，且明年整體亞太企業的獲利成長有望繳出亮眼成績單。

東協經濟循環正在觸底回升，加上大陸疫情管控放鬆，至年底前將是東協市場經濟更具優勢的時期，且全球通膨壓力雖下滑但仍相對處於高水位，主要在於薪資成本上升造成的通膨壓力，而東協市場的薪資壓力相對緩和，在政策方面相較其他地區更具彈性。