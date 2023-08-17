經濟成長強勁 印股走長多格局

印度經濟成長率高，在全球主要經濟體中居冠，7月製造業PMI更連25個月呈現擴張，企業上半年財報利潤率優於市場預期，使國際資金近三月回流，印度股市呈現明顯走揚。投信法人表示，印度強勁的經濟成長支持股市走長多格局。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度7月製造業PMI公布為57.7，雖較上月的57.8略降，但連續擴張紀錄推進至25個月；在全球經濟逆風之下，不僅PMI持續上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力。

印度企業第二季財報公布近尾聲，整體表現持穩，利潤率更是優於市場預期，市場對企業獲利預估依然不差，營收與盈餘仍有15％以上的雙位數成長，顯示疫後經濟活動正常化之下，企業獲利向上成長趨勢不變。統計外資今年以來累計買超印度股票已達151億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。

群益大印度基金經理人林光佑認為，印度GDP在2021年第四季首度超越英國，成為全球第五大經濟體，市場更預估印度GDP可望在2027年超越德國，並在2027年超越日本成為全球第三大經濟體。

根據法人預估數據，今年印度GDP成長率高達6.9％，且未來3年的平均成長率也在全球主要經濟體中居冠，強勁的經濟成長有助支持印度股市長期多頭格局。