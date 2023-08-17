投資陸債 不用太悲觀

市場憂心碧桂園事件擴大，大陸政府再次大幅釋出貨幣寬鬆政策，法人表示，在大陸政府政策持續出檯穩經濟，投資陸債不用太悲觀。

人行15日無預警降息，公告將中期借貸便利（MLF）得標利率下調15個基本點至2.50％，這已是人行在近三個月內第二度下調關鍵政策利率，降幅更創2020年以來最高水準，凸顯大陸政府積極救市。法人認為，能夠刺激經濟成長以及消弭市場悲觀預期。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，大陸地產巨頭碧桂園集團發生財務流動性危機，一度引發投資人對大陸債市恐慌，但分析大陸債市型態，從違約類型來看，2019年以前大陸債券以實質違約為主，2019年以後展期規模逐漸增長，2022年展期占違約總規模比例首次超過50％，全行業違約率保持在1％左右的水準。

張瑋芝說明，去年開始，大陸國企已無違約，民營企業違約率仍高，主因為融資渠道收縮且民營存續債券規模（分母）縮小，促使違約率位於高位，但今年違約率已較去年下降，今年以來鋼鐵和煤炭行業已無新增違約主體，房地產行業違約債券多以展期為主，信用風險逐漸收斂，市場無需悲觀看待大陸債市後市。

富蘭克林華美固定收益暨多元投資部主管王銘祥分析，大陸從2021年開始，已經有大小地產公司債有出現問題，延續至今影響已逐漸降低。

王銘祥表示，這次單一碧桂園事件，儘管陸股單日受影響跌2％多，但就整個亞洲債券市場，從指數的角度來看，美元亞債JACI指數僅小跌0.14％、高收債跌0.23％，可見單一事件影響相當有限。

2021年大陸地產相關債券事件陸續爆發後，市場多數基金都已經減持地產相關標的，碧桂園事件衝擊範圍已縮小許多。富蘭克林華美投信強調，若是持有單一債券較有機會受衝擊，但若是持有美元亞洲債券、甚至全球債券基金等，碧桂園事件對債券基金影響偏低。