升息尾聲 墜落天使債聚光

聯準會下半年貨幣政策，可望逐漸從緊縮正式轉向中性，市場預估不會再上修終點利率水準。投信法人指出，升息循環即將結束，有利於墜落天使非投資等級債券（Fallen Angel）的表現。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率紛紛回到近十年高點，難得一見的好買點浮現。

歷史經驗顯示，升息到頂後，品質較高的非投資等債券表現潛力更強，現在正是逢低承接Fallen Angel非投資等級債券的絕佳時刻，相較全球高收益債券指數，Fallen Angel非投資等級債券的年度違約率明顯較低，相對提高資產的防禦力，也具備更佳的吸引力。

今年以來，Fallen Angel非投資等級債券指數累積報酬率達6.08％，長線上漲態勢相當明確，加上其中BB級債占8成，相較於風險性資產更具防禦性。在升息尾聲，正是承接高殖利率債券的絕佳時刻，建議聚焦鎖定Fallen Angel非投資等級債以獲取潛在殖利率與總回報機會的投資優勢。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，預期美國升息將進入尾聲，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現。建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，因為其擁有「縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益」利多，滿足投資人較低波動、較佳息收，為現階段市場動盪下絕佳資金避風港。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容強調，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，隨全球5G部署逐漸完善，預估今年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增，同時，5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。