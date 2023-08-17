景氣將落底 美股後市有撐

美股企業第二季財報持續公布，據Factset的統計，目前S&P 500成份股企業中，已有84％的公司已公布財報，其中有79％的公司獲利表現優於預期。法人表示，美國經濟與企業營運狀況仍相對穩健，有助支持股市表現，後市來看表現仍可期待，建議以美股基金介入布局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，從經濟基本面來看，7月製造業ISM小幅回升至46.4，新訂單減存貨連兩月為正，暗示景氣下半年或將有落底機會，勞動市場增漲動能亦有所放緩，經濟軟著陸預期升溫下，也意味著聯準會升息週期可望接近尾聲，企業獲利表現也有望逐季改善，後市表現仍值得留意。

產業布局看好AI相關之半導體與軟體股，且鑒於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國，及半導體強勁需求促進建廠需求，工業類股之表現亦可持續留意。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，美國通膨仍持續下滑，但就業與消費數據穩健，除軟著陸成為共識，市場瀰漫如金髮女孩經濟再現的樂觀情緒。觀察近期美股財報季，多數防禦與價值型類股表相對穩定，金融、核心消費與製藥等類股負面意外較少；大型科技與循環股雖短線題材豐沛，但在預期偏高的情況下，投資人嚴苛檢視細節，也有部分次產業浮現雜音，影響財報後走勢。

股市評價面快速走高、動能推升到極點，債券殖利率也來到相對高點的同時，8月需留意獲利了結賣壓。展望後市，雖美股第三季震盪機率大，但下跌後的買盤仍強勁，尚未看到重大基本面利空顯現，仍建議逢低作多。

富蘭克林證券投顧強調，市場預計下半年科技股獲利可望逐漸回溫，生成式AI題材目前看來應會持續發酵，多家科技企業正積極將AI融入新產品或服務中，一旦這些產品或服務開發成功，可望進一步提升科技股的獲利表現。近期美國經濟持續展現韌性、財報亦表現不俗，類股輪動趨勢正在加快，也可考慮選擇科技股成份相對不那麼高的美股投資工具，如以史坦普500指數為大盤或以美國價值股為主的基金。