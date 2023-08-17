數位帳戶激戰 永豐金法說亮利器

國內數位存款帳戶陷激戰，永豐金第二季法說會上公布最新利器：永豐銀行「智慧收支帳本」。永豐銀行數金處處長黃品睿17日指出，目前網銀多半只能查近一、二年的帳，但「智慧收支帳本」可提供10年的收支明細查詢，為客戶打造整合查詢銀行帳戶、信用卡與投資的出入金、利息及消費紀錄的創新服務。

另外一大創新利器則是永豐金證券「大戶豐」APP，可跨平台、跨產品，整合包括台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型、現金管理型等7大類型產品。

黃品睿表示，永豐行動銀行APP及DAWHO APP新上線的數位記帳功能「智慧收支帳本」跨越系統、時間等限制，金融帳務和信用卡帳務都可以查，而且可以回溯10年資料，也就是從2013年起的資料都可以查詢。

黃品睿表示，透過字詞分析及關鍵字搜尋、智能分類，完整自動記錄各筆收支，一鍵就能快速上手，依實際狀況自訂交易說明、更改收支分類及決定此筆交易是否列入收支計算的功能，協助客戶輕鬆地回顧檢視支出、避免陷入「精緻窮的生活」。其中，智能分類功能包括飲食、交通、服飾、租金等逾20項，點入之後可以馬上知道支出最高類別，有助於財務管理規劃。

黃品睿表示，新服務上線兩周，數位帳戶250萬客戶，已有逾3萬戶去先體驗，造訪人次超過10萬，客戶皆表示驚豔。

永豐金證券數位金融處副總經理蘇威嘉則指出，投資人在使用傳統的投資理財APP常遇到的問題包括：到底要開多少個帳戶？損益去哪裡看？到底整體投資是賺還是賠？

新上線的「大戶豐」APP跨平台、跨產品，整合包括台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型、現金管理型等7大類型產品，為業界首創，提供總資產損益現況，及各項投資商品庫存績效。

蘇威嘉指出，永豐金證券從交易型APP「大戶投」到定期定額投資平台「豐存股」，打造一站式金融服務，今年再將數位金融的服務版圖拓展至財富管理市場，全新推出的「大戶豐」APP除了能夠交易共同基金之外，更可以2,000美元投資海外債券，達到風險趨避及投資效率優化，進而更有效累積個人資產的成果。

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