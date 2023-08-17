金融股淪重災區 永豐金：下半年審慎樂觀

受大陸房產風暴影響，近期金融股成重災區，永豐金控揭開第二季金控首場法說會序幕，永豐金總經理朱士廷17日指出，大陸經濟下滑不是最近才發生，永豐金近二年對陸曝險也大幅下降二成，在碧桂園、中植系都無曝險，正如金管會主委黃天牧日前所說，台灣金融業的韌性還不錯，永豐金對下半年看法「審慎樂觀」，並沒有現在台股「這麼肅殺」。

大陸房產近期連環爆，朱士廷表示，金融股近一周就跌近7％淪重災區，但其實大陸的事情不是最近才發生，二、三年前國內金融業就對陸曝險採「謹慎保守」態度，對陸曝險大幅下降，永豐金更是每個月、每周都在看對陸曝險，「大陸經濟目前面臨很大壓力」，這幾年永豐金對陸發展也比較保守，沒有新增投資，未來除了台灣資產成長外，海外發展上會將資產逐漸移向東南亞，這是一向的發展，沒有改變。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀在大陸有南京子行，營運持續，一直都很謹慎，近三年的NPL是零，但今年有微幅上升，還在可控範圍，對於土建融的開發案不承作，對土地開發商完全無往來，對不動產的授信多以「倉儲、有租金收入的商辦」為主，資產品質不錯。

永豐金對陸曝險二年內降2成，財務長許如玫補充表示，永豐對大陸的曝險以授信66％為主、投資占比33％（含子行），曝險下降主要是淨值有上升，而授信、投資下都下降，授信是分散的，對單一產業也有內部控管，透過分散降低風險，因此曝險逐季、逐年下降。

永豐金今年上半年、一直到前七月在銀行、證券雙引擎全開下獲利亮眼。朱士廷表示，受惠於銀行子公司穩健與證券子公司獲利大幅成長，永豐金控7月自結單月稅後淨利達23.74億元，創歷史單月新高；累計前七月稅後淨利124.44億元，亦再續創歷史同期新高。

朱士廷表示，永豐金控上半年稅後淨利達100.7億元，年增22.4％，不僅創同期歷史新高，也是首次創下上半年獲利突破百億元的紀錄。上半年每股盈餘0.85元，年化ROE(股東權益報酬率)12.42％，每股淨值14.26元。

朱士廷表示，在策略主軸執行成功下，永豐金控長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至今年上半年，五年CAGR(年均複合成長率)16.2％，優於金控同業的1.7％；若以年度的角度，截至去全年度，永豐金五年CAGR 11.9％亦優於同業的-1.4％。

永豐銀行今年上半年稅後淨利82.4億元，年增9.9％，獲利亦創下歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，其他淨收益較去年同期增加112.5％。近五年上半年稅後淨利CAGR 11.5％，優於全體金控旗下銀行同業的5.7％。資產品質保持優異，逾放比率僅0.09％，備抵呆帳覆蓋率1416％。

永豐金證券今年上半年稅後淨利17.3億元，相較去年同期大幅增加93.9％，主要受惠於資本利得年成長512％。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，上半年包括複委託、基金保險、借券佔整體手收比重達到37％，因此雖然上半年台股市場總成交量下滑10.0％，永豐金證券整體手收仍與去年同期持平。

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