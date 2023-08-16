防民眾買到爛尾樓 金管會祭三招防堵

爛尾樓事件頻爆，為預防民眾踩雷，金管會已祭出三大措施。金管會主委黃天牧16日指出，關於爛尾樓控管，內政部非常積極處理，但牽涉到不同的團體，所以在調整方向上還在溝通中，金管會與信託公會、銀行在近二年已採取三大措施，避免建商惡意倒閉影響消費者權益。

銀行局局長莊琇媛進一步說明，為了預防爛尾樓事件、民眾血本無歸，銀行局與信託公會從二年前就針對不動產價金信託、不動產開發信託祭出三措施，且金管會已發函給信託公會函轉全體銀行，開始執行。

莊琇媛表示，首先，去年一月時，信託公會建議修正不動產價金信託、不動產開發信託的應行業務注意事項，裡面就有明訂，當買方（屋主）與賣方（建商）有任何買賣糾紛時，受託銀行就要主動通知建商，且在糾紛解決之前，銀行必須先把買方價金扣在信託帳上，不讓建商動用，要等買賣糾紛解除後才能解凍。

第二，去年五月時，金管會依行政院消保會的提示，提醒受託銀行，當建商有爆出財務困難與糾紛時，銀行要去求證，必要時要請建商提出改善措施。金管會已發函給信託公會函轉全體銀行。

第三，莊琇媛指出，今年最新在應行注意事項中明訂，受託銀行要特別注意建商財務有異常時，可要求建商提出查核報告。雖然這不是履約保證，但信託契約必須是確保「專款專用」的契約，受託銀行有義務確保受託資金不被隨便移做他用。

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