台版TISA連年卡關 投信投顧公會再提建言

「台版個人投資儲蓄帳戶」（TISA）連年闖關失敗，投信投顧公會百折不饒，今年再向金融總會提出建言，雖仍遭財政部否決，投信投顧公會表示，台灣邁向高齡社會，可能潛藏的社會、經濟和財政問題，期盼政府能夠及早面對問題。

投信投顧公會從2018年就開始爭取台版TISA均無功而返，卡關主要原因在「租稅優惠」，投信投顧公會提出方案，台版TISA中只要民眾投資符合條件的金融商品，每人每年可有2.4萬元投資列舉扣除限額，因此，連年遭財政部否決。

財政部否決TISA的理由是相較其他國家，台灣現行租稅優惠規定已具鼓勵投資效果，首先是包括金融機構存款之利息所得，每一申報戶有27萬元儲蓄投資特別扣除額；其次是買賣上市櫃（含興櫃）股票及共同基金免交易所得稅；三是股利所得亦有租稅優惠，或併入綜合所得總額課稅可享8.5％可抵減稅額，每一申報戶抵減上限8萬元，相當於全年股利所得約94萬元以下者，可全額享有抵減稅額；或股利所得較高則可以選擇也可按28％稅率分開計算稅額，合併報繳。

財政部提到「現行稅制對個人投資所得已有諸多減免優惠，如再就個人投資TISA金額（投資成本）給予自所得額減除，恐造成重複及過度優惠」，所以不宜採行。

財政部也認為，若依投信投顧業的建議，提供個人投資金融商品的金額列舉扣除額優惠，將引導資金購買投信業者或銀行業等發行的商品，具有為特定產業（如投信業、銀行業）提供租稅減免的效果，恐造成產業間租稅待遇不公平問題，引發其他產業要求援引比照適用，不利我國財政健全。基於租稅中性原則及稅制完整性，不宜為特定產業提供租稅減免獎勵，應該由投信及銀行的主管機關─金管會，研擬其他非租稅獎勵措施。

針對財政部再次駁回台版TISA建言，投信投顧公會認為，財政部是全國租稅政策主管機關，對租稅優惠措施自有其考量，但持續提出「建立臺灣個人投資儲蓄帳戶機制」的建言，主要是因應台灣邁向高齡社會可能潛藏的社會、經濟和財政問題，希望政府能夠及早面對問題，該公會認為，可藉由這個制度引導民眾及早為自己的退休生活做準備。