銀行打詐有成 保護96％卡友資產

公股銀行配合主管機關打詐、防詐政策各有策略，從第一線服務人員訓練到後台專人監控，盡力做到全面防堵，成效不錯，兆豐銀行統計，其針對國際行動支付盜刷設立的阻詐管制措施，一個月守住信用卡客戶96％的可用餘額資產。

為因應越來越多元的信用卡詐騙模式，兆豐銀行表示，特地成立「24小時信用卡防詐專責小組」，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅。除了預警小組全天候監控，對於民眾最易受騙的簡訊攻擊，也規劃前、中、後共三階段阻詐機制，「事前」部份，將核驗綁定國際行動支付的手機門號與留存在銀行的手機資訊是否一致，而非僅以OTP密碼驗證，一旦發現不符，將以人工核身方式來為卡友啟用綁定。

「事中」部份，一旦綁定完成就會發送簡訊跟EMAIL通知卡友；「事後」也會在卡友消費完成後發送交易簡訊或LINE BC通知，對於高風險的店家也會進行控管，一旦出現短時間密集性的國際行動支付交易，就會進行控管或阻擋，以防止詐騙集團盜刷成功。

公股銀在第一線臨櫃服務方面，以合庫銀行為例，近日與警察單位合作，舉辦「強化臨櫃關懷提問協助攔阻詐騙宣導課程」，從第一線臨櫃服務下手，藉由專業傳授，提高行員識詐能力，以提升阻詐成功率，並將客戶臨櫃關懷機制納入日常服務流程。

電話客服方面也同樣嚴密把關，兆豐銀說明，日前接獲持卡人來電表示收到中華電信點數到期通知簡訊，在點選網址輸入信用卡資料後，卻遲遲沒收到成功訊息，客服人員驚覺有異，第一時間立刻為持卡人控管信用卡，而非僅請客戶另行聯繫中華電信，後續果然發現有不明人士申請綁定Apple Pay，進而成功的阻詐。