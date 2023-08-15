公股銀 H2最看好四大產業

公股銀行下半年看好產業出爐，疫情解封後相關產業的零售業、餐旅業、銀行業與食品業等最看好，還有趨勢產業的太陽能發電、車用電子及電動車、網通設備及工業電腦業等。

公股銀主管指出，緊盯產業變化，在放款、聯貸上就是「趨吉避凶」，對於看好產業當然是全力支持，但也會依照個別公司狀況決定各項條件，而看壞的產業就是會格外小心。

華南銀行主管表示，推展聯貸業務上，會挑選產業前景與技術能力較佳的企業、政府政策推動的核心產業以及營運較不受疫情影響的產業推展業務。包括太陽能發電、住宿餐飲、娛樂及休閒服務業、車用電子及電動車、網通設備及工業電腦業。看壞的產業為消費性電子產業、記憶體製造業、貨櫃航運業、不動產開發業。

土地銀行主管分析，受惠於疫情干擾因素持續淡化，各國邊境管制陸續放寬解封，出入境觀光旅遊人數大幅成長，提升消費飲食等產業成長動能，因此看好零售業、餐旅業、銀行業與食品業。另外，今年政府公共建設規模擴大且積極推動公辦都更，看好營建工程業，受惠於歐系車廠供應緊繃態勢緩解及大陸解封後市場復甦，汽車及其零件製造業與多元領域發展的電信服務業，等都是相對看好的產業。

華銀主管認為，太陽能發電上，政府陸續釋出光儲合一、新建大樓屋頂應加裝太陽能板等利多政策，加上氣候變遷因應法確定徵收碳費，國際減碳趨勢明確，將推升再生能源建置需求，其中太陽能發電為我國再生能源發展之首。

另外，國人已逐漸習慣與新冠病毒共存，國內民眾外出旅遊住宿和餐飲消費習慣逐步恢復正常化，交通部已將今年國際旅客來台入境人數設定在600萬人次，並祭出吸引國際觀光客方案，加上受惠於國內連假天數增加，所以看好住宿餐飲、娛樂及休閒服務業。

土銀看好銀行業，主要是各國邊境管制解封，國際來台觀光人數及我國出國人數皆大幅成長下，有助於提升信用卡簽帳手續費收入。財富管理受惠於海外債券商品銷售提升，促使財富管理業務穩健成長，挹注手續費收益。及受惠升息循環，銀行業核心存放款業務利差擴大，有助於淨利差收益提升。