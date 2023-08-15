金融業運用AI 六大核心原則出爐

金融業若想跟進AI熱潮，必須扛起責任。金管會15日公布金融業使用AI的六大核心原則，並預計年底前訂出「指引」，之後由金融業各公會訂出自律規範，納入內控中，即可各自運用AI拓展業務或金融服務，但若違反規定，將視情節開罰。

金管會主委黃天牧日前曾「示警」，提醒金融機構「要能夠控制AI，而不是被AI所控制」，並留意運用新科技時資安、個資外洩等問題。目前金融業運用AI多集中在智能客服、內部作業、風險管理、財富管理等四大領域，但幾乎未使用Chat GPT等生成式AI，主要希望等金管會訂出相關指引後，有所遵循，以免被罰。

金管會15日公布金融業運用AI的六大原則，一是金融業使用AI要建立治理及問責機制，對內部治理與消費者權益保護「負責」；二是重視公平與以人為本、人類可控；三是保護隱私及客戶權益；四是要確保系統穩健性與安全性；五是使用生成式AI辦理業務或提供金融服務輔助工具時，應適當揭露；六是盡力維護員工的工作權。

金管會綜合規劃處長胡則華表示，金管會並未禁止金融業使用生成式AI，但金融機構不宜將生成式AI所產生的資訊，「做為判斷或決策的唯一依據」，生成式AI產出的資訊，金融機構人員就其風險，應進行客觀且專業的最終判斷。

胡則華指出，在「原則」出爐後，今年底前將訂出金融業使用AI的「指引」，之後會由銀行公會、證券公會等金融公會，訂定出各業的「自律規範」，由各金融機構納入內控。核心原則是大架構，指引會有實際的施行架構，自律規範則會有規範性條文。

若金融業使用AI出問題，將負管理監督責任，追究相關疏失，金管會將視個案依法處分，如個資外洩，就回到個資法處理。

胡則華強調，國際間AI技術發展快速，金管會不希望阻擋金融業運用AI發展，目前不會訂出金融業運用AI的專法，希望讓國內金融業先自行發展，但若發現不恰當的地方時，除有原則、指引、自律規範，必要時不排除進行金融業AI的專案金檢。