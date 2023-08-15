碧桂園、中植系連環爆 台金融業曝險1次看

大陸房地產接二連三爆雷，恒大、碧桂園都傳債務危機，重量級民營資產管理集團「中植系」的中融信託，也因投資房產失利驚傳爆雷。金管會15日緊急對金融三業進行清查，目前已知金融業對這三家踩雷不多，銀行授信與證券曝險約3億元，但國內投資人投資商品踩雷較重，五家銀行銷售碧桂園公司債達1.7億元、投信基金曝險17億，另外，投信基金有14檔對恒大地產曝險0.56億元，在中植系部分金融業與國人「零曝險」全身而退。

大陸地產模範生「碧桂園」8月7日爆出兩筆美元債券票息到期無法兌付，12日深夜又公告，11檔公司債券14日起停牌，停止交易。隨著碧桂園災情擴大，金管會也從對部分銀行清查擴大為全面清查整體國銀。

銀行局副局長童政彰表示，原先調查僅1銀行授信2.8億元（902萬美元）及2銀行銷售7,000萬元碧桂園公司債，全面清查後發現有5家銀行銷售1.7億元的碧桂園公司債給22個專業投資人客戶，不過，這五家銷售的公司債都沒有涉及報載問題的停止交易的11檔及違約的2檔公司債，不過市況變化大，銀行銷售的債券是否持續付息，要視個案，銀行要了解客戶需求，隨時掌握債券是否可交易贖回、信用狀況。

至於證券自營部門，高晶萍說，對碧桂園曝險約1,977萬元，至於投信銷售的基金共計有64檔曝險約17億元，占所有投信基金規模0.03％左右，至於上市櫃公司是否踩雷？證交所、櫃買中心正在進行問券調查，目前還在進行中。保險業對碧桂園曝險則為0。

在恒大曝險，銀行、證券、保險三業皆為零，唯有投信基金有14檔曝險新台幣0.56億元，占投信基金的0.001％，高晶萍表示，蠻分散的，影響應不大。

由於大陸地產連環爆，市場憂大陸出現金融風暴，金管會也緊盯大陸曝險。據金管會統計，金融業截至6月底大陸曝險1.12兆元，其中國銀曝險1.01兆元，占決算後淨值約23.9%，已為史上新低、壽險業曝險947億、證券業曝險157.28億元。

人行15日也無預警降息，是否帶來衝擊？童政彰認為，國銀海外布點多，對當地政經情況都要掌握，因應變化做專業的因應，這正是銀行專業所在，銀行強化吸收損失力也很重要，包括：資本厚實、備抵提列充足，都要回到銀行風控。

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