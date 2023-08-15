可成否決外資股東提案 金管會開罰

機殼大廠可成因手握千億元資金，今年有外資股東提案要求修改公司章程，卻被公司否決，最後未能列入股東會議案，金管會15日對可成董事長洪水樹開罰新台幣24萬元。

金管會8月15日公告，可成公司股東向該公司提出112年度股東常會議案「修正公司章程」，但可成公司卻以「提案超過一項」，未予列入股東常會議案，已違反公司法第172條之1第4項規定，金管會依公司法第172條之1第7項規定，對該公司為行為的負責人處罰鍰新臺幣24萬元。

今年可成的外資股東提案要求修改公司章程，希望股利決定權可以改由股東會決議，未料卻被公司否決，最後未能列入股東會議案。

可成未將此列入議案的理由是「由於本次股東修改章程提案之內容應屬二項提案，依《公司法》第172條之1第1項但書規定，提案超過一項者，均不列入議案。」

面對這項理由，可成外資股東無法接受，外資認為，「這明明就是一個提案，怎麼可以說成兩個？」公司在2019年股東常會，以「一項」修改公司章程之議案，通過現金股利政策改由董事會決議，而如今外資股東提案改回由股東會決議就變成為兩項議案，此舉讓外資股東瞠目結舌，也在今年4月21日去函金管會、證期局，狀告可成，希望相關單位可以正視這個問題，讓外資安心投資台灣。

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