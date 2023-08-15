儲蓄金存1倍拿2倍 這集團員工「太幸福」

第一金人壽聯手三澧餐飲集團 一舉提升員工「幸福感」

在員工權益備受重視的年代，「幸福力」才是企業競爭力。旗下有BELLINI CAFFE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO手工義大利麵、MO-MO-PARADISE、天吉屋等多家餐飲的幸褔企業「三澧餐飲集團」，近期與第一金人壽聯手推出「倍儲利」員工福利專案，透過第一金人壽的團體利率變動型年金商品幫員工存出一桶金，創造滿滿幸福感。

「三澧餐飲集團」與第一金人壽合作的「倍儲利」福利專案，是依不同職級設計的儲蓄方案，實習副主管以上的員工依各職級提撥不同金額，最高每個月可以固定自薪資提撥10,000元，「三澧餐飲集團」加碼提撥相同金額，作為員工的儲蓄金，讓員工享受存一倍、拿兩倍的福利。

員工如果持續在職且存滿5年（60個月）後全數領回，最多可領到120萬元，快速累積第一桶金。由於此專案為以員工為被保險人，故員工也可以選擇繼續保留此帳戶，以「宣告利率」累積帳戶價值，年年複利增值。

舉例而言，33歲的督導小陳，在加入「倍儲利」福利專案後，每月自費提撥5,000元，而「三澧餐飲集團」也每月同步加碼投入5,000元，假設小陳連續存滿5年且投保期間宣告利率均維持在2.1％，小陳5年後若全部領回，可領到將近62萬元。

若多放一年至6年後全部領回，則可領到將近64萬元，員工不只能將辛苦賺的錢存好、鎖住，投入的資產還會年年增值，用複利效果將小錢變大錢。

第一金人壽總經理林元輝表示，「倍儲利」福利專案搭配的是第一金人壽團體利率變動型年金商品，可以透過宣告利率（變動）累積帳戶價值，就像一個會長大的撲滿，由企業及員工一起投入，幫員工累積資金、變相加薪，且同時兼具提早準備退休金及創造退休後穩定現金流的效益。

第一金人壽自2019年開辦的團體年金業務已與第一金融集團、各大公股行庫與民營企業合作，累計超過6,000人加入，是企業留才的福利新選擇，更是員工退休規劃的好工具。