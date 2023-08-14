保誠集團執行總裁首來訪 華康堯：支持深耕台灣

保誠集團執行總裁華康堯在今年2月上任後，在8月11日首次到訪台北，期間與保誠人壽長期合作的家扶基金會會面，分享保誠集團的ESG策略，並代表保誠人壽接受由家扶基金會所頒贈之感謝狀。另外他在出席保誠人壽員工大會時，也說明台灣保誠人壽作為保誠集團重要策略事業體之一，保誠集團將持續運用集團全球資源，支持保誠人壽在台灣巿場的未來發展、深耕台灣巿場。

華康堯首次以保誠集團執行總裁身分到訪台北，特別與家扶基金會執行長周大堯見面，藉此難得機會，表達保誠回饋社會的用心。保誠人壽自2000年起與家扶基金會合作，持續透過捐款、贊助、活動參與等方式提供弱勢家庭及兒童協助，是台灣第一家、也是唯一一家持續關注兒童保護的保險公司，累計捐助家扶基金會超過1億5,000萬元。

其中與家扶合作的長期專案「星願娃計劃」，自2001年啟動至今已幫助超過28,000名兒童、少年遠離暴力的陰影，並為超過68,225人次提供心靈重建服務。家扶基金會執行長周大堯也透過這次機會，頒贈感謝狀予保誠人壽，感謝保誠人壽長期的投入及支持。

保誠集團執行總裁華康堯在代表保誠人壽接受感謝狀時表示，保誠集團在全球已經營運175年，進入亞洲巿場也已100年，希望透過長期深耕保誠業務所在的巿場，為客戶及當地社區帶來有意義的改變，很高興看到台灣保誠人壽透過與家扶基金會的長期夥伴關係，持續關懷兒童及家庭。

華康堯與偕同到訪的保誠集團戰略事業群總裁吳立賢，一同出席保誠人壽的員工大會，與員工們重申台灣保誠人壽在保誠集團的重要性。

吳立賢說，保誠人壽在台灣營運已超過20年，服務超過28萬名客戶，台灣一直以來都是保誠集團的重要巿場，結合保誠集團的資源與規模及台灣保誠人壽的成功策略，對在台灣市場的發展充滿信心。