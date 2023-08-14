星展完成整併花旗消金業務

星展銀行（台灣）14日宣布完成整併花旗（台灣）銀行的消費金融業務，220萬花旗信用卡友持有的277萬花旗信用卡，可再延用一年。星展將自9月起主動通知換卡，預計11月開始第一波，優先更換有飛行相關的哩程卡，約20萬～30萬花旗銀卡友將先換用星展信用卡。

星展銀（台灣）總經理黃思翰表示，14日起的一個月內，第一要務是安頓客戶，整併過程中因客戶資料龐大，部份細節還要再花時間處理。

星展銀（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，原本花旗銀在威秀等通路刷卡優惠，星展承諾全部保留，花旗銀卡友在尚未取得星展信用卡並開卡前，都可以使用原本花旗銀信用卡刷卡。將在一年內陸續完成換卡，星展銀信用卡流通卡數及有效卡數估計應會逐月增加，最終估計承接230萬名花旗銀信用卡客戶。

原花旗銀行財管、存放款客戶將改用星展新推出的簽帳金融卡，客戶自14日起進系統開卡，星展資訊系統湧入大量客戶，服務時間持續延長。星展銀（台灣）簽帳金融卡支援海外ATM提領14種外幣，對應幣別存款帳戶扣款免手續費，複製花旗原有的簽帳金融卡，滿足這次移轉過來的50萬客戶。

孫可基說明，整併後星展將有72家分行，已向金管會報備一年內不會裁撤分行，將以長遠計畫及策略逐步進行調整，即目前有重疊或分行緊鄰者，現都改為星展、且還會繼續營運。

經過這次整併完成，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾新台幣2,800億元，信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬，放款規模及存款規模也分別突破7,400億元和8,300億元。