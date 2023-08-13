銀行拚數位帳戶 四策略提升用戶黏著

數位帳戶市場競爭激烈，相較過往砸優惠吸客策略，部分開辦較早、成長飽和的大型銀行，數位帳戶經營已轉為加深客戶黏著度，各銀行拚數位帳戶主要有四大策略，包含推出一站式理財、結合信用卡行銷、發展生態圈與高次數跨轉、跨提免手續費優惠等。

以數位帳戶市占第一、已破300萬戶的台新銀行Richart為例，提升戶數已非重點，而是持續提高客戶黏著度與滿意度，成立第七年後今年首度大改版，以「個人化」、「便捷化」、「社群化」三大方向推出全新的APP版本。Richart也持續與電支業者合作，例如與街口支付推出「街利存」、與全盈+Pay合作「電支貸」等。

永豐銀行4年前推出永豐大戶DAWHO，截至第二季開戶數已達146萬戶、市占率排第四。永豐銀表示，目前數位帳戶經營重點已走向深耕經營，除提供既有新台幣活儲優利外，經營面上更著重整合投資理財、理債功能。

新光銀行OU數位帳戶則結合數位信貸，同時納入AI運算，想申辦貸款的客戶，可透過手機內幾個問題簡單互動，讓客戶立刻知道是否可被核准貸款。目標要將原本分行櫃檯可以銷售的商品，全都結合到數位平台。

有關數位帳戶開始深耕「一站式理財」，例如永豐大戶推出「大戶投」，串接證券投資、一站式開戶，線上開戶即可交易台股、複委託美股或陸港股或ETF等金融商品，也提供百元買基金、千元買美股，鼓勵數位帳戶客戶培養定期定額投資習慣。

第一銀行則與第一金證券e鍵開戶功能深度整合，針對透過證券通路引導申辦數位帳戶客戶經授權後，將開戶基本資料回傳至證券端，使客戶享「一站式線上開戶服務」，客戶在完成開戶後，可以透過iLEO APP上查詢證券庫存損益，時刻掌握市場投資契機。

新光銀OU數位帳戶則主打「一開四戶」的開戶服務，可以同時在線上開立證券投資所需的交割帳戶及銀行的存款帳戶，包含OU戶戶通數位證券存款帳戶、OU數位存款帳戶、OU外幣數位存款帳戶、信託帳戶等。

結合信用卡行銷方面，多家銀行針對數位帳戶客戶，申辦信用卡並「綁定」數位帳戶扣款就有較高回饋，例如北富銀針對J卡卡友，必須開立「富邦奈米存」數位帳戶，並綁定扣繳卡費，才可以有國內回饋1.7％，否則就只有1％；台新也針對GoGo卡卡友，限定使用電子帳單、並以Richart數位帳戶自動扣繳卡費，在指定網購、行動支付通路消費才能有3.8％高回饋，否則只會有基本0.5％回饋。

再就發展生態圈部份，例如永豐大戶近年積極強化品牌經營及異業合作，像去年底推出「DAWHO SELECT」數位生活圈，與冠軍咖啡店及知名餐廳攜手推出數位票券優惠等，融入客戶生活場景，提升黏著度、使用體驗及品牌忠誠度。

最後的高次數跨轉、跨提免手續費優惠，尤其以沒有實體ATM的純網銀，給予免費次數比國銀來得高，像LINE BANK每月有88次跨行轉帳、5次跨行提款免手續費；將來銀行也有每月66次跨行轉帳、6次跨行提款免手續費。