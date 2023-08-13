行動支付成主流 百貨專屬Pay崛起

新冠疫情期間，網路購物、行動支付大行其道，百貨公司陸續推出專屬「Pay」，過去幾年「網購」業者營業額每年雙位數成長，去年中開始趨緩、消費流向實體百貨業者。根據聯合信用卡中心統計，信用卡於百貨類別簽帳金額屢創新高，其中透過EC（網路購物）簽帳方式285億元，年增8.88％，顯示後疫情時代，民眾到百貨消費的支付模式已大幅由現金轉為行動支付。

經濟部統計處統計顯示，在疫情期間大發利市的「網購」相關業者，今年第二季營業額竟然只年增0.5％，經濟部統計處分析，主因為消費者重返實體店購物；不過，根據聯卡中心統計，信用卡於百貨類別簽帳金額屢創新高，5月逢母親節檔期、逼近629億元，其中透過EC簽帳方式者有285億元，比起去年同期成長8.88％。

發卡銀行表示，百貨公司Pay算是EC簽帳的一種，兩種統計相比之下也能看出百貨公司Pay簽帳正在有感成長，銀行也增加和百貨公司Pay合作。

目前市面上百貨公司包括新光三越、SOGO、大遠百、台北101、微風集團、環球購物中心、京站等皆擁有自家行動支付，民眾也開始改變逛百貨公司的付費習慣，以新光三越為例，SKM PAY APP，提供線上購物、消費集點、紅利折抵、支付停車費的服務，去年創下消費額313億元的規模。

看準民眾消費習慣新趨勢，除了各百貨的聯名卡外，不少信用卡也推出百貨通路的刷卡回饋，例如國泰CUBE卡的權益方案之一「樂饗購」，就以「百貨購物」為主；發卡銀行也紛紛加入百貨公司Pay的綁定銀行，如SKM PAY有11家綁定銀行，Happy Go Pay有20家綁定銀行。

以兆豐銀行為例，自今年6月加入新光三越SKM PAY行列後，統計百貨簽帳額有將近7成都靠該行動支付帶入，且7月中在卡利HIGH活動加持下，SKM PAY綁卡數更在兩周內激增85％。國銀主管分析，未來信用卡將樂於推出更多屬於百貨公司Pay回饋，迎接下半年的周年慶檔期。