數位帳戶H2高利活儲大車拚

中央銀行去年以來五度升息，國銀新台幣存款利率逐步攀升，且力推數位帳戶，下半年利率陸續出爐，民眾關心高利活存的「純金度」。

觀察目前市面上超過3％年利率新戶優惠，活儲利率仍以聯邦銀行New New Bank的8％較高，但設有存款額度上限10萬元及「限一次」等條件。國銀主管提醒，應仔細看清楚各方案的存款上限、優惠期限等，均攸關實質的利息收益。

以利率角度來看，除聯邦銀行New New Bank，台新銀行Richart新戶，每月於完成台幣存滿額任務後，可獲10萬元以內3.2％高利活儲，任務完成每月最高可拿利息約270元。若從存款額度切入，王道銀行推出20萬元以內，2個月3.25％高利活儲，在市場上存款額度相對居高，且僅需於開戶時選擇的「新台幣高利活儲年利率3.25％」優惠專案，無其他每月指定任務，以20萬元存滿2個月換算下來，利息便可達約1,080元。

永豐銀行DAWHO數位帳戶並非針對新戶，且額度較高、但相對利率較低，一般戶存款額度30萬元以下部分，優利活儲年利率1.5％，並需達成指定任務，當月平均財富超過10萬元，或是當月使用DAWHO為永豐銀行信貸授扣帳號。且18歲以上、未滿20歲新開戶，活儲存款額度5萬元以下也有年利率3％，5萬以上到30萬是年利率1.5％，但前提也是要完成指定任務，也就是當月平均財富超過10萬元，或是當月使用DAWHO為永豐銀行信貸授扣帳號。

新光銀行OU數位帳戶專攻新戶，且不需要解任何複雜的任務，即日起至今年底，只要從未持有新光銀行任一帳戶，新申辦OU數位帳戶，3個月最高5.88％活儲利率，存款上限10萬元，3個月最高可拿利息1,470元。

純網銀的LINE Bank口袋帳戶5萬元以內1.5％活儲；數位帳戶成長最快的第一銀行iLEO，不論新舊戶皆提供12萬元以內活儲2％優惠，以及每月跨行提款10次、跨行轉帳10次免手續費。

銀行業者建議，除比較各家利率優惠，也可觀察新戶禮期滿後，是否仍可獲其他一般高利活儲方案，繼續放大優惠回饋。例如聯邦New New錢管家用戶，獲一次性8％高利回饋後，每月若完成指定任務，最高可享3％優惠利率；王道銀行新戶禮優惠期滿後，從他行單筆匯入5萬元以上，次一營業日起4個月內可獲20萬元以內高利活儲2％，20萬元至100萬元的年利率也有1.5％。