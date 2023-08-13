越南股市 多頭行情開跑

越南胡志明指數5月下旬迄今持續呈現突破性演出，截至4日的近一個月大漲8.3％，今年以來漲幅已達21.7％，越股今年儼然成為全球股市領頭羊，越股多方反映央行接連降息、市場寬鬆，且政策支持使地產與銀行等權值股引領向上，已站在新一波多頭行情的起始點，投信建議，可透過定時定額方式投資越南股票型基金，掌握報酬契機。

日盛越南機會基金研究團隊指出，惠譽信評（Fitch）7月發布報告分析，越南去年收緊地產業監管，重點打擊開發商過度槓桿融資行為，積極監管雖造成地產和銀行業短期壓力，但中長期有利穩定金融體系；隨著今年越南央行接連降息、利率回落，地產與銀行業壓力獲得釋放，因政策收緊所造成波動已經結束。今年以來越南股市反應地產業壓力釋放與政策支持利多上漲21.7％，於亞股中表現亮眼；主要認為越南經濟正面驅動因素堅實，惠譽今年再度給予越南國家主權BB評級之正向展望。

越南總理范明正日前表示，下半年越南經濟成長率約9％，力保今年全年經濟成長率6.5％目標，政府將優先推動投資、民間消費及出口等三大成長引擎。

政府持續推動的利好政策是今年的亮點，包括公司債新法上路、推動社會住房、優惠信貸、提升地產開發的行政流程，層面非常完整，不僅帶動市場對經濟復甦之預期，也帶動越南股市中長期走升機會，建議投資人可透過主動選股之越南股票型基金靈活布局。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，放眼整體東協市場，從最新市場資金流向顯示，國際資金布局於新興市場意願高，尤其新興亞洲區域具有大陸重啟題材，及亞洲市場相對疫情開放腳步緩慢，加上市場上漲幅度較去年相對落後，包括東協在內的亞洲新興市場經濟成長並未如成熟型市場有衰退可能，創造下半年補漲空間。

值得留意的是美元已出現弱勢轉折，搭配升息進入尾聲，有利於支撐東協市場後續表現，且目前東協股市相對於成熟型市場正逐步來到區間低檔，一旦後續市場具有利多，反應程度預期較大，搭配大陸經濟反彈的期待，為新興亞洲彈升契機，建議也可聚焦新加坡與印尼市場。