陸出手救經濟 亞股得利

7月中共中央政治局會議釋出振興房地產市場及積極擴大內需的積極態度，法人認為，預期因大陸官方推出經濟增長的政策，加上大宗商品價格上升，且持續採寬鬆的貨幣政策之下，若未來美元回軟，不但有利陸股走勢，也有利於亞股中期走勢。

近一、二年，在全球金融市場持續波動以及大陸經濟復甦不如預期，使新興亞洲國家成長速度不如投資人預期，也使新興市場評價已被低估了。富達國際表示，亞洲新興市場目前評價處於數十年來低點且長期成長的契機，預估大陸將再次成為新興亞洲領頭羊，將會引領亞洲新興市場經濟成長，只不過各地經濟復甦步伐不一。

看好亞股未來走勢，除了亞股價位便宜、大陸經濟有機會轉佳外，富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin分析，近年已開發市場企業將生產線分散到大陸之外的其他兼具低工資及高生產技術的國家，其中以印度、印尼及越南等地尤其受惠。這個趨勢也推動新興市場的人口與股市結構持續變化。

目前亞洲市場不僅聚集科技、媒體、休閒娛樂及非必需消費品產業的創新企業，也不乏可受惠於大宗商品價格的大宗商品企業，以及往往於利率上升環境中表現較佳的金融業。正因為當前市場評價處於偏低水準，還並未跟上基本因素改善的腳步，因此，目前亞洲新興市場股是具吸引力的。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，若聯準會（Fed）未來停止升息，美元有機會轉弱，資金可能轉向體質相對健康的新興亞洲市場，新興亞洲股票型基金後市行情看好，建議可優先布局，以掌握未來的多頭行情。

亞股相對看好台股及印度股市，李文孝強調，近期可能是產業基本面的空窗期，對台股後市不看淡，可利用短線的震盪格局逢低分批布局。

另外針對印度部分，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力，尤其市場對企業獲利預估仍不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，顯示疫後經濟活動正常化，企業獲利向上成長趨勢不變上。