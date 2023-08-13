幣安落地台灣有望？背後有這大目的！

比特幣兌美元價格在30,000～29,000元區間波動近兩個月時間，同一期間台股多空對殺，上、下震盪千點，加密業界推算比特幣30日波動率降至近五年來的最低點，據此認定「市場處於前所未有的穩定階段」。另一方面，亞洲起家的全球最大加密交易平台幣安（Binance）交易所，市場傳言，很可能透過遞交洗防聲明以合規身份落地台灣。市場穩定、搭配國際品牌和合規身份，看似是不錯的安排。

洗防聲明意指，金管會針對虛擬通貨業者設定的防制洗錢法規，全名為「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」。舉凡，用於規範從事虛擬通貨活動為業、他人從事虛幣和法幣（包括虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣、人民幣、港幣和澳幣，或幣幣交換的虛擬通貨平台及交易業務事業，均視為參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務，且都應依商業登記法及稅籍登記規則相關規定辦理商業登記及稅籍登記，並遵循洗錢防制法及本辦法相關規定。

簡單說，要在台灣營業加密幣相關業務，一定要商業登記為台灣公司，且要有稅籍登記以便於繳稅，更重要的是，目前為主管機關的金管會，要求業者遵循洗錢防制法及相關規定。要在台灣市場出聲的虛擬通貨平台、交易業務事業，都要向金管會申請並完成洗錢防制法令遵循聲明，以「交易所落地」的境內登記公司、符合當地監管規範，並且有當地銀行配合法幣出入金的服務等。

此外，完成洗防遵循的業者，金管會已白紙黑字指出，「不代表該等業者所從事的虛擬通貨活動 經金管會給予核准或任何形式之」。白話說，金管會並未因此給業者在市場上大搖大擺。

如幣安要成功入台，除了上述三大關，還有在台營運資金的查核，單是外資進入台灣、外人來台投資的申請者，都要經過「驗紅」的重大門檻，一如阿里巴巴新加坡分公司來台設立公司的個案，及最終的命運。此外，在本地銀行配合法幣出入金的服務，掌握在金管會手上；任何答應為幣安服務的銀行，金管會肯定睜大眼睛、天天金檢。

幣安可能落地台灣的消息，在加密幣圈已傳聞許多，也一直在運作，加密幣業者一則以喜、一則以憂。憂則擔心，全球最大業者入台搶市場；喜則是樂觀派的「一起炒大聲量，擴大市場規模」。

全球加密幣市值規模，歷經2021年的瘋狂炒作、創下史上新記錄逾6萬美元，市場規模最高逼近3兆美元。及至8/13， 全球加密幣市值規模已縮小到1.174兆美元左右，而且比特幣兌美元價格在30,000～29,000元區間波動，數位資產分析公司K33 Research指出，「市場處於前所未有的穩定階段」，比特幣30日波動性已降至近五年來的最低點。實際上，加密幣市場已缺乏可以炒作的題目，價格很難再拉動。

目前金管會除已遵照行政院的指示，擔綱「金融投資」或「支付」性質虛擬資產的主管機關，十分關注美國、新加坡對加密幣、虛擬資產的更新法規，9月將公布的三大面向「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，將不會只要求加密幣業者有否完成洗錢防制法令遵循聲明，相關法規只有愈來愈嚴格，相關業者的「義務」也會愈來愈多，防制洗錢、打擊資恐辦法、防詐騙，資產風險模型、客戶保護等等，幣安能否順利入台？答案不言已喻。

全球加密幣市值規模及至8/13為1.174兆美元。資料來源／CoinMarketcap

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