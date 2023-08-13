永豐金8/17法說 法人聚焦雙引擎動能

永豐金控第二季法人說明會將在17日登場。走過資本市場波動的上半年，法人關注下半年銀行、證券獲利雙引擎動能是否維持，另外，永豐近年數位轉型成功，數位帳戶大戶發展是否能在激烈競爭中突圍也是各界焦點。永豐金近年聚焦數位、跨境、整合、永續四大發展主軸，持續衝刺海外收益。

永豐金控今年雙引擎全開，獲利表現亮眼，首季稅後淨利衝47.28億元、年成長7.2％，不只創史上同期新高，也寫下單季新高紀錄，上半年獲利就破百億元，7月單月更賺了23.74億元，創歷史單月最好表現，今年前7月稅後盈餘為124.44億元，續創「史上同期」新高。

永豐金6月自結單月稅後盈餘23.10億元，較去年同期17.83億元，年增率為29.6％，而今年上半年永豐金稅後獲利一舉超越百億元，較去年同期的82.28億元，年度成長22.4％；在主要子公司方面，永豐銀累計前6月獲利為82.44億元，獲利比重高達81.9％。

不過，面對升息尾聲，銀行獲利如何再創新高、如何做好資產配置、風險控管、景氣下滑放款動能是否持續、財管手收是否衝擊，還有近期台股波動大，證券如何維持穩定獲利，都是法人關切焦點。

另外，隨著純網銀加入數位帳戶戰局，前五大競爭激烈，原本位居第三的永豐銀已被純網銀業者連線銀行(LINE Bank)超越，目前永豐銀行146.3萬戶，市占率約為8.35％，排名第四，下半年如何突破重圍各方關注。