17萬人使用 金管會擬修法監管機器人理財

隨金融科技發展，智能投資成新選項，金管會公布，截至今年7月底，已有16家業者開辦機器人理財業務，客戶數達16萬9035人，年增1.6萬人。為強化監理，金管會研議將相關業務規範，從業界自律提高至法令等級。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」，是指應用AI（人工智慧）及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。

根據金管會揭露機器人理財最新業務概況，截至今年7月底止，共有16家業者開辦機器人理財業務，資產規模達新台幣72.31億元，年增14.89億元或25.93%；客戶數達16萬9035人，年增1萬6342人或10.7%。

不過，若與今年6月底相比，機器人理財業務資產規模則減0.94億元或1.28%。金管會官員推測，此與客戶投資組合有部分贖回有關，微幅波動屬正常現象。

對於機器人理財業務，投信投顧公會已在2017年6月30日發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務作業要點」，投顧事業若擬從事自動化顧問業務，須依服務作業要點規範辦理。

ChatGPT近來將AI熱潮推上新一波高峰，強化AI監理成為主管機關新課題。金管會已確定強化機器人理財業務監理位階，研議將機器人理財業務規範，從業界自律規範提高至法令等級。

金管會證期局副局長張子敏表示，金管會目前規劃將自動化投資顧問服務重要原則，以及授權投信投顧公會成立審查小組等事宜，納入現行投顧管理相關法規中，因涉及修法程序，必須審慎評估，預計2024年上半年前完成修法。

（中央社記者謝方娪台北12日電）

（編輯：黃瑞弘）1120812