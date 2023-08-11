台新銀推外幣優利定存 美元年息最高4.8％

美國聯準會（Fed）7月利率會議，如市場預期升息1碼（0.25個百分點），基準利率區間創下22年新高，來到5.25％至5.5％區間；美國就業市場仍保持一定韌性，工資增長率仍高於近年均數，Fed官員保留彈性升息空間，Fed主席鮑爾也表示預期今年不會降息，政策面支撐美元。

另外，歐元區製造業採購經理人展望創今年低點，大陸經濟復甦仍受房地產等相關產業壓抑，美國製造業調查相對打底緩步墊高，預估美國復甦狀況還是領先其他區域或國家，經濟優勢也有利美元表現。

外幣存款是近年來熱門的理財管道，不僅能分散資產風險，還可賺取較高的利息收入。尤其是作為主流貨幣的美元，具有穩定性高、流動性佳、其存款利率也是近期市場相對高的貨幣，是民眾挑選外幣資產的首選。

台新銀行8月新推出的「好享利外幣定存專案」，美元定存3個月期的年息達4.7％；同場加映網銀、行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，美元定存1個月期的年息更高達4.8％。

台新銀行推出的外幣存款專案，承作門檻一向親民，原幣1,000元即可輕鬆申辦，承作管道更是多元，以「好享利外幣定存專案」為例，不管是臨櫃、郵寄、網銀、行銀，皆可受理申辦，並有美元、澳幣及人民幣供民眾選擇。

另，新推出的網銀、行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，民眾可以在網路銀行或行動銀行，一個步驟即完成「新台幣換匯美元+轉存優利定存」，單筆最低承作金額只需美元1,000元，即使線上結匯金額逾新台幣50萬元，一樣可以受理，若承作時段適逢換匯活動，還可享有匯率優惠。

例如台新銀行的「美週線上同樂匯」換匯活動，至9月30日止，透過網路銀行及行動銀行於指定日（每周三及每月6、11、16號）時段9點30分至下午3點以新台幣兌換美元，最高可享有即期4分換匯優惠。

台新表示，美國升息循環已進入尾聲，有美元需求者可以趁利率高原期鎖利，透過優利存款以掌握升息尾端的利率優勢。目前大多數銀行都有推出美元高利專案，建議民眾在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。