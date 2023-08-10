KPMG助南臺灣企業綠色轉型

最近「淨零碳排」議題引發了業界的「碳焦慮」。台南億載會秘書長張耿榕建議，企業應該積極尋求可永續的能源資源，如太陽能與風能，以降低對環境的影響。此外，透過脫碳和綠電購買，企業能夠減少碳足跡，同時向市場和消費者展示對永續發展的承諾。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所及金屬工業研究發展中心10日於台南共同舉辦「淨零碳排與永續新商機」產業聚焦活動，集結業界領袖與產業專家，探討面對全球愈趨重視的氣候變遷議題，南臺灣企業如何加緊腳步實踐綠色轉型、掌握減碳商機，接軌國際。

長期協助企業再生能源的採購交易、制定整體脫碳策略的KPMG安侯建業綠能產業服務團隊主持人陳文正指出，用電大戶條款、RE100（百分百使用再生能源、潔淨能源）及產業綠色供應鏈，成為帶動綠電市場需求增長的主要推力。面對綠電市場的強勁需求，目前國內再生能源交易市場蓬勃發展，但囿限於法規與交易市場轉換期間買賣雙方仍面對諸多挑戰，因此政府與產業也開始針對其中之一的銀行融資考量議題提出保證機制與團購綠電方式試圖突圍。

本身是用電大戶的南臺灣化工產業龍頭奇美實業副總經理陳世賢於活動中分享，為兼顧穩定供電與降低碳排，企業正採用自建太陽能電廠、汽電共生廠之路，更與長春、台聚集團結盟以集體採購、統一簽約模式，解決綠電取得不易之難題。

在減碳方面，已經著手在製程改善、節能設備導入、引進碳捕捉與再利用（CCU）技術，以及擴大使用潔淨與再生能源等領域多管齊下，來達到2030年減碳42％的中期目標，並透過參與SBTi（科學基礎減碳目標倡議）以邁向Net Zero的終極目標。近年來更積極與臺南市政府合作，擴大使用仁德再生水廠之民生再生水，預計每年減少363萬噸的自來水用量，並於2025年達成80％再生水使用率，大幅減少對外部水資源的依賴。