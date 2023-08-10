安永探討移轉訂價要點

臺灣財政部對於一次性移轉訂價調整在2019年發布解釋函令台財稅字第10804629000號核釋相關規範，另外針對進口貨物，關務署配合訂定「海關實施會計年度一次性移轉訂價核定完稅價格作業要點」，協助營利事業辦理移轉訂價時，確定進口貨物之完稅價格。安永聯合會計師事務所於昨（10）日舉行「移轉訂價與海關一次性移轉訂價-最新動態與稅務科技應用」網路研討會，探討海關一次性移轉訂價核定完稅價格最新動態與實務經驗分享、一次性移轉訂價調整於營利事業所得稅討論，以及稅務科技之應用。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君指出，今年初向海關提出一次性移轉訂價貨價調整申請的企業已有數十家，較過去大幅提升。企業可留意海關一次性移轉訂價的最新動態，例如若貨價波動太大，可能因價格異常而被海關提出問題，因此企業可綜合考量營運需求，評估需調整之報單數以及對現金流影響，採多張報單價格微幅調整的方式，將貨價調整數分攤至多張報單，避免單一報單價格波動過大。此外，針對一次性移轉訂價貨價調整機制，目前海關與國稅局逐步對接中，如有進行一次性移轉訂價貨價調整，海關會將核定結果分享予國稅局，而部分國稅局已開始參照海關核定之完稅價格進行審查，並要求業者附上海關核准函。

安永聯合會計師事務所近年已成功協助企業申請海關一次性移轉訂價貨價調整，觀察到申請時的常見問題，包括如何於申請前準備文件、如何向海關說明貨價調整金額之允當性與合理性及如何處理繁雜的申請程序等。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務協理李渝秀建議，企業可參考以下注意事項來使申請流程更加順利，如在會計年度結束前，企業應先瞭解可能承辦之關區及其審查方式。