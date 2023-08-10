長照REITs 成市場領頭羊

美國上半年房地產業持續復甦，房地產相關數據表現均佳，顯示REITs行業擺脫去年壓力、基本面有撐。今年至本月7日，長照REITs指數與北美REITs指數分別上漲10.6％與1.3％，長照REITs再成REITs市場領頭羊。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，在美國快速升息週期下，穩健的資產負債表更顯重要。因此REITs投資市場持續關注利率上升所帶來的挑戰。現階段租戶需求繼續超出預期，尤其是工業、單戶租賃、數據中心、購物中心和多數醫療保健REITs，當前管理良好的REITs投資價值顯著。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，第二季開始，長照醫療REITs股價開始反映基本面復甦、及長期供不應求情境，第二季整體高齡住房入住率較第一季再提升至83.7％。此外，高齡住宅開工量減少為價格帶來支撐，疫情期間興建停滯後，在需求改善期間又遭遇上升的建築和融資成本而持續停建，使高齡住宅進入長期上升週期中，預估相關REITs利潤率將攀升至超過疫情前的水準。當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長可維持。而在通膨持續降溫，且升息已進入末升段，將有助長照REITs表現。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，受到疫後整體生活型態改變，REITs今年呈現下降趨勢，但綜合觀察子產業其股利發放及配息率、評價比、租用率，以零售、醫療保健相關REITs的現金股利率和評價面仍佳。

張書廷說明，雖然美國公債利率走高，不過REITs具有出租率穩定、評價面合理、財務穩健、配息率高且穩健等特性，仍受到市場資金青睞，若是符合ESG潮流的綠色REITs，更可獲得政策補助以及高效能源的成本優勢。