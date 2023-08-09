雙動能 開發金控7月獲利讚

中華開發金控9日公布上月獲利，開發金控7月份自結稅後純益為新台幣37.02億元，今年前七月累計稅後純益達138.03億元，每股盈餘0.82元。開發金旗下各子公司7月表現穩健，其中凱基證券受惠台股價量齊揚，累積前七個月獲利較去年同期成長超過120％。

7月份台股表現延續多頭走勢，加上股息進帳挹注，推升開發金控旗下子公司營獲利動能。中國人壽受惠於股利收入進帳，同時美元兌新台幣升值有助降低避險成本，7月份稅後純益達27.06億元，今年前七月累計稅後純益達76.32億元。凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營、資本市場、衍商交易等業務皆有獲利貢獻，7月份稅後純益為11.34億元，今年前七月累計稅後純益達48.28億元，與去年同期相比獲利大幅成長逾120％。

凱基銀行各項業務表現維持穩健，利息及手續費收入核心收益推升獲利，7月份稅後純益為4.28億元，今年前七月累計稅後純益為34.38億元。中華開發資本7月份稅後純益為0.14億元，今年前七月累計稅後純益為16.04億元。

開發金控指出，集團整體營運動能維持穩健，然而外部經濟局勢仍有許多不確定因素，開發金控將持續專注執行核心策略，並落實風險控管機制以降低營運風險，著眼於長期永續發展。