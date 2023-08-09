綠色存款吸金 今年衝千億元

累積永續動能，國銀積極吸收綠色存款。金融業評估，在金管會推動、「永續金融先行者聯盟」五大金控領頭及外銀協力下，今年整體綠色存款可望衝刺千億元。

第一銀行近期攜手客戶承作「永續發展定存專案」，雖仍是試辦階段，尚未訂立目標，但強調後續會積極衝刺。一銀指出，這次專案的資金將運用在支持國家再生能源發展，作為「綠色融資」或「永續績效連結授信專案」的資金來源，提供資金讓企業落實2050淨零排放，一銀會將資金投入綠色用途或企業減碳轉型。

一銀強調其永續發展定存資金將運用在能源節約、能源發展相關綠色投資計畫，及社會住宅或合宜住宅投資計畫，協助如太陽能光電、風力發電、綠建築、合宜住宅、社會住宅等取得資金。

永豐銀行先前推出綠色存款美元活存方案，自然人客戶6月上網登錄，就有綠色存款美元活存利率限時加碼2％，強調以具體行動傳達重視環境永續，並委由獨立第三方認證機構出具確信報告。

玉山銀行去年8月起推出「永續存款」專案，邀請ESG永續倡議行動133家企業共同參與，永續存款專案去年有14家企業參與，累積承作餘額約10.31億元。

兆豐銀永續定存僅針對法人戶，至去年底共有10件，資金達6.4億元。6月再續推「綠色及永續定期存款專案」，起存金額1,500萬元，募集額度為200億元，固定六個月期，採定存大額牌告固定利率加碼0.23個百分點。

國泰世華銀行去年7月推出綠色定存專案，到今年5月底，總承作件數已達36件，承作金額達211億元。

外銀方面，匯豐集團在全球各市場推行最嚴格標準的「企業綠色存款」，存款總金額已超過12億美元，台灣去年1月迄今僅一筆合格申請資金，是國內大型上市公司，企業以盈餘資金轉存款，提供綠色業務融資。

渣打銀行總經理韓德聖表示，其提供企金法人「永續活期存款」，總存款餘額超過3億元；至於消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業的客戶，有針對個人客戶推出的「永續定期存款」，美元新資金享有年利率最高4％，總承作量達新台幣23億元。

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