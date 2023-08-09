金融詐騙猖獗，7月甚至爆量80件，上半年詐騙陳情案328件也創近三年新高。金管會9日再度發文示警，提醒三大常見詐騙手法，即假冒名人鼓吹投資、簡訊或LINE群組勸買股、假金融商品交易平台保證獲利，請民眾停看聽，避免血本無歸。

避免台灣淪為「詐騙王國」，去年行政院統合內政部、金管會、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC），成立「打詐國家隊」祭出「識詐、懲詐、阻詐和堵詐」四大任務。

金管會也多管齊下、結合金融業力量全面打詐，金管會認為，陳情案增加代表民眾對詐騙的警覺性已經提高。

根據證期局統計，今年上半年詐騙陳情案就多達328件，較去年的323件、前年127件都來得高，今年前七月更已突破400件；去年全年金管會收到的民眾陳情金融詐騙案件數達636件、平均每月有53件詐騙案，今年光是7月單月就爆出80件陳情案。

金管會為打詐，多管齊下。證期局部分，完成修訂打詐五法中的投信投顧法，採溯源管理，從詐騙集團最愛的網路平台臉書、谷歌管起、若民眾因網路廣告被詐騙，網路平台與廣告商要被連坐開罰等。

證期局也與數位部、NCC，找Google、Meta（臉書母公司）建立政府通報「快速下架機制」，只要政府通報的投資詐騙廣告，8至24小時內就會下架，降低民眾上當受騙的機會，短短二個月內，證期局已累計蒐報4,739件詐騙廣告、已下架4,319件，下架率逾九成。

銀行局也力促「銀行」無所不用其極、甚至用AI來防堵詐騙，據統計，去年臨櫃關懷攔阻金額達7,979件，金額約42億元，今年前四月攔詐件數更達2,837件，攔詐金額為18.74億元，較去年同期更增加一倍。

銀行打詐主要著重在限制人頭帳戶涉案人繼續開新帳戶、高風險名單開戶限制及功能管制等。金管會不斷強化防杜人頭帳戶措施，例如5月再強化臨櫃關懷提問內容；客戶申請電話語音銀行及網路銀行約定轉入帳戶者，銀行須視客戶性質及風險程度高低，評估於申辦日後次一日生效，或拉長生效時間為次二日生效。

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