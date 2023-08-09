2023 ESG高峰論壇│台北大學金融與合作經營學系教授黃啟瑞：金融永續應重視落實風險管理

針對金融業永續金融的發展方向，台北大學金融與合作經營學系教授黃啟瑞表示，永續金融的架構目前歐盟體最為完善，其中今年6月才推出的金融套案中對永續金融規範中提出具體的定位，短期是指對再生能源、儲能做得好的企業給予投融資的綠色金融；但市場更大且更重要是中期的轉型金融圈，即針對排碳大戶、高耗能的製造業減碳轉型綠色金融圈，歷經轉型後的就是純度最高的綠色金融。在這樣的架構下，政府可以引導金融業學習歐盟的分類指引往投融資方向去發展，可更彰顯企業永續的純度，也體現「永續金融就是投資在永續的未來」的真諦。

黃啟瑞表示，今年初世界經濟論壇（WEF）發布《全球風險報告》調查指出，未來二年最大風險，包括：一、環境層面相關－極端氣候及延緩氣候變遷失敗；二、社會層面相關－生活成本造成壓力及社會的兩極化；三、經濟層面相關－地緣政治的衝突等。

對金融永續來說，黃啟瑞認為歐盟體系提出的相關規範最為完備，尤其今年6月起在分類指引下有金融套案，歐洲央行對永續金融提出明確的定位。歐盟長期以來針對永續金融揭露陸續訂定法律規範，最新的《分類規範》（Taxonomy Regulation）金融套案相關規範涵蓋多項產業與經濟活動，透過分類系統，可以有效引導企業落實永續、淨零，也讓金融市場更有明確的規則可依循。這項金融套案中，直接點出永續金融短中長期不同發展與趨勢，包括短期的綠色金融、中期的轉型金融、到最終的純綠色金融。這樣的發展對產業來說，短期可從提升能源效率做起，中期則透過研發技術，達到長期投資在新綠色永續活動的目標。

黃啟瑞強調，做好風險管理是全球各企業都要努力的方向，美國潔淨能源期刊近期發表的研究發現，在ESG面向管理得好的企業，在企業併購上也有加分的效果，可以增加企業韌性，因此企業邁向永續發展已成趨勢。整體來看，歐盟提出的永續金融套案是國內金融業很好的指引方向，希望永續金融徹底實現投資在永續的未來！