2023 ESG高峰論壇│BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛：金融賦能解決方案成全球趨勢

全球風險的狀態愈來愈惡化，要面臨的包括生活成本的危機、氣候變遷、科技風險、難民移民等問題，BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛表示，永續金融就是達到永續目標的金融服務，其中涵蓋了責任投資和永續投資管理，金融業身負將資金引導至解決各產業轉型面對的問題，同時也須兼顧本身責任投資的回報，金融業賦能解決的方案將是面臨全球風險下永續金融發展的重要趨勢。

蒲樹盛表示，目前全球面臨了生活成本危機、氣候變遷與其他風險，從今年全球氣溫陸續創下人類史上最高紀錄來看，環境風險特別嚴峻，加上全球處在經濟低增長、各國低合作的時代，全球的氣候變遷風險需要靠金融業賦能解決方案來發揮效果，透過金融業將資金引導來發揮各產業永續的最高效能。

蒲樹盛以歐盟通過最新的建築零排碳修正案為例指出，有鑑於歐盟境內36％的排碳量來自建築物，因此規定2026年所有公共建築都須做到零碳、2028年則是需做到涵蓋所有建築物，這與目前台灣淨零排放路徑的規定整整差距22年，歐洲建築業面臨龐大的轉型壓力，同時新規定也針對無法如期達到低耗能的建築物訂出罰則，罰金則用於幫助弱勢族群，整套解決方案解決了不只一個問題，而是從產業的升級到貧窮的問題，而永續金融能提供的服務在產業轉型過程中扮演了很重要的角色。

以國際上永續金融的定義來看，蒲樹盛指出，永續就是滿足當代需求而不影響未來世代需求的機會，而永續金融就是要達到永續目標的金融服務。至於永續金融發展的原則，則包括了五個原則，分別是治理與文化、策略校準、影響管理、厲害關係人議和與透明度，具體的做為包括將永續文化植入組織各階層、經營策略與永續目標清楚連結、風險胃納與壓力測次充分融入風險管理、和廣泛的利害關係人建立雙向溝通機制以及公開相關且易懂的永續資訊。

將ESG整合到業務或投資決策之後，透過綠色金融商品支持經濟增長、減輕環境壓力、解決環境污染問題與提高資源效率，金融業在上述五個原則的框架下去推進永續的目標，同時責任投資獲得合理的回報，這才是金融業最有效率的賦能解決方案，對於全世界氣候變遷等挑戰，才會有成功的機會。