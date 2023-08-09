2023 ESG高峰論壇│金融研訓院首席研究員王嘉緯：永續金融鼓勵為主、懲罰次之

氣候變遷議題已經是全球各國政府的政策趨勢，金融研訓院首席研究員王嘉緯於「迎向氣候變遷挑戰 建構永續綠色金融—2023 ESG高峰論壇」中表示，根據國際政策主軸，台灣未來應以優化市場環境，鼓勵為主、處罰次之，以及永續金融創新三方面為永續金融政策核心。

王嘉緯表示，G20的永續金融路徑提供了各國樹立永續金融政策主軸的參考，包括兩大方向，一是發展永續金融市場，包括促進昌品創新研發、擴大市場規模，以及健全市場規範，提升商品資訊透明度；二是強化企業對氣候風險的因應韌性，包括以規範使企業將氣候風險納入經營考量，並提供適當誘因。

永續金融該如何推動？王嘉緯指出，世界銀行建議了17個步驟，概略來說，即是先設定國家總體策略目標，再將氣候風險納入管理指引、監理措施以及資本市場揭露準則，之後才是鼓勵創新綠色金融商品。

再看台灣的永續金融軌跡，在「台灣永續發展目標」、「2050淨零排放路徑」和「氣候變遷因應法」下，分成產業淨零、減碳配套、永續金融推動三塊，而在永續金融下，2017年的1.0主軸為綠色金融，例如綠能產業投融資和發綠債，2020年的2.0為永續金融，包括ESG和氣候風險管理，2022年的3.0再進一步推動產業減碳和揭露減碳目標等，比對世界銀行的建議步驟，先後順序稍有不同，王嘉緯認為，如果可以和其他國家的軌跡串接，在推動上比較有邏輯、也比較好遵循。

對於台灣永續金融政策的未來展望，王嘉緯建議，政府本身其實也像是一間最大的公司，在編列財政預算時應進一步納入氣候變遷，優化市場環境；並且，在短期內，若以「重罰」為推動手段，企業可能反而外流，應該以「鼓勵」為主，例如評鑑機制。