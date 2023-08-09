2023 ESG高峰論壇│元大金控總經理翁健：低碳轉型發揮永續金融影響力

氣候變遷已是全球重大議題，金融業肩負永續金融大任，近年積極研擬內部策略與目標，元大金控總經理翁健於「2023 ESG高峰論壇—迎向氣候變遷挑戰建構永續綠色金融」中表示，元大金控從制度到實務全力推動，制度面上在董事會下設置「風險管理委員會」及「永續發展委員會」，雙軌監督ESG風險與治理，實務面上積極推動ESG商品，並對高碳排之投融資對象加強議合，希望透過金融機構之資金、商品及議合力量，引導產業低碳轉型。

翁健指出，從國內趨勢到政策走向，金融業肩負著社會高度期待，積極響應政府政策，元大金控加入永續金融先行者聯盟，並擔任「培力與證照工作群」召集人，定期和金管會及周邊公協會等機構研商永續議題。元大金控作為綜合型金融業，子公司業種多元且平均，為達成全面性的管理，已建立金控層級的永續金融政策，將社會及環境風險納入決策交易考量。

舉例來說，今年元大增訂「氣候金融作業要點」、「投融資氣候變遷管理辦法」，訂定集團中長期投資部位的氣候風險值並每月監控；在推動ESG商品部分，元大發行台灣首檔可持續發展債券，以及台灣首檔台股ESG ETF 00850，並積極推動永續連結貸款；在投入企業ESG議合方面，元大投信為台灣首家主動與成分股議合的公司，2022年起挑選00850成分股公司進行議合，落實永續指數追蹤管理。

翁健指出，未來元大將繼續積極響應國內外永續準則，擴大影響力至利害關係人，與客戶攜手邁向淨零碳排，以促進永續金融發展的正循環，目標成為國際永續標竿企業，為後代推動更好的未來。