金融詐騙7月爆量80件 金管會揭3慣用手法

金融詐騙猖獗，今年7月甚至爆量80件、而上半年詐騙陳情案328件也是創近三年新高。金管會9日指出，民眾陳情投資詐騙案件主要有三大類：「冒名金融業」、「電話、簡訊及LINE群組勸誘買股」、「金融商品交易平台(APP)」，金管會呼籲，投資前應停看聽，注意風險，勿在非法平台交易，以免日後交易糾紛，投資人權益無法受到保障。

金融詐騙年年有，今年特別多。據證期局統計至7月底，今年上半年就多達328件，較去年的323件、前年的127件都來得高，而去年全年金管會收到的民眾陳情金融詐騙案件數多達636件、平均每月有53件詐騙案，而今年光是7月單月就爆出80件陳情案。

證期局觀察，民眾陳情投資詐騙案件主要有三大類：「冒名金融業」、「電話、簡訊及LINE群組勸誘買股」、「金融商品交易平台(APP)」，證期局進一步說明，「冒名金融業」就是詐騙集團會假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組；或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。

「電話、簡訊及LINE群組勸誘買股」則是透過LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊勸誘民眾投資港股或台股；「金融商品交易平台(APP)」則是推薦民眾安裝假投資平臺App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利。

金管會呼籲，民眾投資金融商品應透過合法業者進行投資，勿輕易相信來歷不明社群、簡訊或網頁廣告，投資前應停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身財產安全，避免日後交易糾紛，投資人權益無法受到保障。

金管會指出，非法業者常假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司，藉由網頁廣告、簡訊或社群媒體，招攬民眾透過所提供之境外外匯交易平臺從事外幣保證金交易，或提供個別期貨未來交易價位之分析建議或代操之服務。

金管會強調，這些境外交易平台既未由金管會核准，亦可能未受外國主管機關監管，民眾如遇交易糾紛，恐難以求償。

金管會已設置防範非法證券期貨業宣導專區，提供民眾查詢合法業者名單，該專區並列有非法經營證券期貨業務態樣、詐騙類型、投資警示與宣導資料等，民眾可多加上網查看參考。

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