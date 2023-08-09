無畏美銀遭降評 法人4關鍵看好台金融股

不畏穆迪降美銀行信評 國泰投信點出四關鍵看好台灣金融股

繼上周國際信評機構惠譽（Fitch）調降美國主權信評，將長期外幣信評等級由最高的AAA降至AA+後，另一家信評機構穆迪（Moody’s）則在8月7日以獲利下滑和融資成本升高為由，調降美國M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial Corp 等10家中小型銀行的信用評等。

國泰投信9日表示，今年台灣金融股受惠「台股走揚、台幣走貶、升息趨勢延續至年底，加上防疫雙險理賠基本已告終」，上半年獲利回溫，今年台股金融股「樂觀以對」。

穆迪表示，也正檢視紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行和儲億銀行等6家大型銀行狀況，且不排除調降其信評的可能性，引發市場對於美國銀行和經濟狀況的擔憂，8月8日美股主要指數全數收黑。

穆迪指出，聯準會為抑制通膨發動了一連串猛烈的升息攻勢，「持續對美國銀行體系的融資及其經濟資本構成顯著衝擊」，美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。

國泰投信表示，8日銀行類股跌勢較為明顯，美國地區性銀行指數下跌4％後跌幅顯著縮窄。市場湧入債市進行避險，美國10年期公債殖利率一度下跌11個基點、殖利率跌破4％；彭博美國金融債指數則小幅上揚0.25％。

短線來看，銀行類股近期可能呈現震盪走勢，然而因美國通膨自去年高點持續回落，有望舒緩金融產業的資金壓力。但觀察今年美國銀行股走勢遠較科技股疲弱，投資人仍應慎選產業。

而針對台股金融股後市，國泰投信表示，去年台股歷經重挫，加上防疫雙險鉅額理賠金，壓縮去年金融股獲利表現，連帶使今年配發之股利較以往為低。

但今年金融業情況反轉，受惠台股走揚、台幣走貶，及升息趨勢延續至年底，加上防疫雙險理賠基本已告終，上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,748億元，年減幅從雙位數收斂至8％。

金管會主委黃天牧日前亦表示，有信心金融業今年會更好，認為金融三業獲利今年有機會比去年翻轉，故下半年可樂觀看待金融股價格表現，明年度股息配發亦應會回到過往正常水準。