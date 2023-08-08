數位帳戶 第三類開戶數最多

數位帳戶依照身分驗證方式不同共三類帳戶，目前以第三類帳戶較受歡迎，也就是以別家銀行存款帳戶，或用其他銀行信用卡，又或是既有的銀行信用卡客戶，在線上開立的數位帳戶，因是三類帳戶中開戶方式最便利的，因此開戶數量最多，截至6月底已有919.5萬戶，年成長298萬戶，像三家純網銀就多以第三類帳戶開戶為主。

其次是第二類帳戶，也就是已在自家銀行開立過存款帳戶的既有客戶，另外透過線上加開數位帳戶者，截至6月底約491萬戶，年增111萬戶。至於第一類帳戶，也就是透過自然人憑證線上開立的帳戶，開戶數則約為340萬戶，年增65萬戶。

據金管會統計，國銀數位帳戶開戶數已進入高原期。截至6月底，國人數位帳戶開戶數已達1,751萬戶，今年要拚破2,000萬戶，雖第二季仍持續成長，但不管是季增率、年增率皆明顯出現放緩，從過往成長5、6成掉到剩3成，季增更不到1成，顯示國人開立數位帳戶已趨於飽和。

38家國銀就有37家開辦數位帳戶，截至6月底，數位帳戶總開戶數達1,751萬戶，相較去年同期1,277萬戶，年增474萬戶、37％，以季來看，首季數位帳戶開戶數1,632萬戶，單季僅增加119萬戶、季增7％。

數位帳戶從2016年12月金管會有統計以來，開戶數從當年的8萬多戶，六年來已超過1,751萬戶，開辦銀行也從當年的17家，至今已有37家國銀開辦，顯示近年數位帳戶在國內的發展快速。但國人開戶漸趨飽和，過往數位帳戶年增率多在60％以上，但今年已掉到40％以下，首季年增率39％，第二季年增率再下滑到37％；季增率也從過往的50％以上，今年不到10％，首季還有10.2％，第二季只剩下7％。

銀行業者指出，現在幾乎每兩位民眾就有一人擁有數位帳戶，因此不能再用過去給予高存款利率方式來獲客行銷，由於許多年輕客戶是同時擁有好幾家銀行的數位帳戶，多是「逐利率而居」，光靠提高利率來衝開戶數反而可能賠錢做，因此行銷策略已轉往發展生態圈、創新服務，以增加客戶黏著度為目標。